Japán hallgató az egyetemen: megkedvelte Nyíregyházát

Óriás „WELCOME” felirat jelzi a Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Irodájánál: folyamatosan érkeznek az intézménybe újonnan felvett külföldi hallgatók. Szeptember elsején az intézmény első japán hallgatója is csatlakozott, hogy megkezdje nappali tagozatos tanulmányait a Matematika és Informatika Intézet által hirdetett angol nyelvű Computer Science szakon. Tenju Hattori Tokióból érkezett, egy rövid budapesti tartózkodás után pedig Nyíregyházán kezdheti meg tanulmányait, a Nyíregyházi Egyetem történetének első japán hallgatója.

Japán hallgató az egyetemen - ez a felirat fogadta Fotó: Váczy Norbert

Japán hallgatóként a Real Madridnak szurkol

„Egy hetet töltöttem Budapesten, nagyon szép a város építészete, finomak az ételek, és nyugodt a hangulata. Nyíregyháza pedig még csendesebb, tele zölddel és friss levegővel – első látásra nagyon megkedveltem a várost” – mesélte mosolyogva az ifjú informatikus hallgató.

A diák önköltséges hallgatóként kezdi meg tanulmányait Nyíregyházán. „Utánanéztem az informatikai képzésüknek, és nagyon vonzónak találtam, ezért döntöttem úgy, hogy ide jövök” – idézte fel a választás folyamatát a hallgató.

Tenju számára nem teljesen idegen Európa: kamaszként három évet élt Madridban, ahol a futball iránti szenvedélyét is kiélhette, igazi Real Madrid szurkolóvá vált. Most azonban új fejezet kezdődik életében: Nyíregyházán készül elsajátítani az informatikai terület alapjait, miközben a helyi nemzetközi hallgatói közösség első japán diákjaként tovább színesíti az intézmény és a város diákéletét.