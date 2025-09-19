szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Madridban is élt

1 órája

Japán hallgató az egyetemen: megkedvelte Nyíregyházát

Címkék#Nyíregyháza#Matematika és Informatika Intézet#Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Iroda

Tokióból utazott Nyíregyházára. Megérkezett a Nyíregyházi Egyetem első japán hallgatója.

Szon.hu
Japán hallgató az egyetemen: megkedvelte Nyíregyházát

Óriás „WELCOME” felirat jelzi a Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Irodájánál: folyamatosan érkeznek az intézménybe újonnan felvett külföldi hallgatók. Szeptember elsején az intézmény első japán hallgatója is csatlakozott, hogy megkezdje nappali tagozatos tanulmányait a Matematika és Informatika Intézet által hirdetett angol nyelvű Computer Science szakon. Tenju Hattori Tokióból érkezett, egy rövid budapesti tartózkodás után pedig Nyíregyházán kezdheti meg tanulmányait, a Nyíregyházi Egyetem történetének első japán hallgatója. 

japán Nyíregyházi Egyetem
Japán hallgató az egyetemen - ez a felirat fogadta Fotó: Váczy Norbert 

Japán hallgatóként a Real Madridnak szurkol

„Egy hetet töltöttem Budapesten, nagyon szép a város építészete, finomak az ételek, és nyugodt a hangulata. Nyíregyháza pedig még csendesebb, tele zölddel és friss levegővel – első látásra nagyon megkedveltem a várost” – mesélte mosolyogva az ifjú informatikus hallgató.
A diák önköltséges hallgatóként kezdi meg tanulmányait Nyíregyházán. „Utánanéztem az informatikai képzésüknek, és nagyon vonzónak találtam, ezért döntöttem úgy, hogy ide jövök” – idézte fel a választás folyamatát a hallgató.
Tenju számára nem teljesen idegen Európa: kamaszként három évet élt Madridban, ahol a futball iránti szenvedélyét is kiélhette, igazi Real Madrid szurkolóvá vált. Most azonban új fejezet kezdődik életében: Nyíregyházán készül elsajátítani az informatikai terület alapjait, miközben a helyi nemzetközi hallgatói közösség első japán diákjaként tovább színesíti az intézmény és a város diákéletét.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu