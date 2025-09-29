Nem oda illő dolgot fotóztak a kórháznál!

„Tisztelt autótulajdonos! Megmentettelek egy kellemetlen szituációtól! Egy rolleresre kiáltottam, hogy ne az autóban kössön ki. De lehet, hogy útban voltál!” – írta a történtekről a posztoló a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban, ahol két fotót is közzétett a kórháznál álló járműről, ami hát ne szépítsük, elfoglalta a járdát.

Járdán áll a kocsi? Eléggé...

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Járda bajok: itt parkolni veszélyes!

A bejegyzéshez több hozzászólás is érkezett. Valaki tréfásan így fogalmazott: „A mellette lévő autó is azt mondja: pfu.”