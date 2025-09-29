szeptember 29., hétfő

Fotók

1 órája

Nem oda illő dolgot fotóztak a kórháznál!

Címkék#kórház#autó#KRESZ

Egy hajszálon múlt, hogy nem történt komoly baleset a nyíregyházi kórháznál. Egy férfi a helyszínen észnél volt, és rákiabált egy rolleresre, mielőtt az beleszaladt volna egy szabálytalanul parkoló autóba, ami túl szűk helyet hagyott a közlekedőknek, vagyis hát nem jó helyen volt: nevezetesen a járda közlekedőit zavarta.

Nagy Zoltán
Nem oda illő dolgot fotóztak a kórháznál!

És hogy mit fotóztak? Igazából semmi misztikusat, csak egy járdán parkolást, de az is elég illetlen.

Forrás: illusztráció / Google Maps

„Tisztelt autótulajdonos! Megmentettelek egy kellemetlen szituációtól! Egy rolleresre kiáltottam, hogy ne az autóban kössön ki. De lehet, hogy útban voltál!” – írta a történtekről a posztoló a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban, ahol két fotót is közzétett a kórháznál álló járműről, ami hát ne szépítsük, elfoglalta a járdát.

Túl szűk volt a hely, lehetetlen így elférni a járdán
Járdán áll a kocsi? Eléggé...
Forrás: Nyíregyen Hallottam

Járda bajok: itt parkolni veszélyes!

A bejegyzéshez több hozzászólás is érkezett. Valaki tréfásan így fogalmazott: „A mellette lévő autó is azt mondja: pfu.”

 

Mások viszont a szabályokra hívták fel a figyelmet: „KRESZ szerint minimum másfél métert el kell hagyni.” Volt, aki a felfestések hiányát okolta, ám erre érkezett a válasz: „Ez konkrétan a járdán parkol. Itt nem a felfestés a probléma, hanem az, hogy fel sem tűnik a sofőrnek, hogy a járdára hajtott.”

 

