Nem oda illő dolgot fotóztak a kórháznál!
Egy hajszálon múlt, hogy nem történt komoly baleset a nyíregyházi kórháznál. Egy férfi a helyszínen észnél volt, és rákiabált egy rolleresre, mielőtt az beleszaladt volna egy szabálytalanul parkoló autóba, ami túl szűk helyet hagyott a közlekedőknek, vagyis hát nem jó helyen volt: nevezetesen a járda közlekedőit zavarta.
És hogy mit fotóztak? Igazából semmi misztikusat, csak egy járdán parkolást, de az is elég illetlen.
Forrás: illusztráció / Google Maps
„Tisztelt autótulajdonos! Megmentettelek egy kellemetlen szituációtól! Egy rolleresre kiáltottam, hogy ne az autóban kössön ki. De lehet, hogy útban voltál!” – írta a történtekről a posztoló a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban, ahol két fotót is közzétett a kórháznál álló járműről, ami hát ne szépítsük, elfoglalta a járdát.
Járda bajok: itt parkolni veszélyes!
A bejegyzéshez több hozzászólás is érkezett. Valaki tréfásan így fogalmazott: „A mellette lévő autó is azt mondja: pfu.”
Mások viszont a szabályokra hívták fel a figyelmet: „KRESZ szerint minimum másfél métert el kell hagyni.” Volt, aki a felfestések hiányát okolta, ám erre érkezett a válasz: „Ez konkrétan a járdán parkol. Itt nem a felfestés a probléma, hanem az, hogy fel sem tűnik a sofőrnek, hogy a járdára hajtott.”
