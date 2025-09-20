Járdaépítés
1 órája
Újabb szakaszon folytatódik a járdaépítés a városban
A munka nem áll meg, egy újabb járdaszakasz építésébe kezdtek.
Az Ady Endre utcán épül újabb járda Nyírbátorban
Fotó: Az önkormányzat közösségi oldala
Folytatódik a járdaépítés Nyírbátorban – erről számolt be az önkormányzat a hivatalos közösségi oldalán. Mint írták, ezúttal az Ady Endre utcán készül el egy járdaszakasz, melynek munkálatait már el is kezdték a szakemberek. Arra kérik a közlekedőket, hogy nagyobb körültekintéssel közlekedjenek.
Ezt ne hagyja ki!Tehetségek
13 órája
Két napos nagyszabású rendezvény szól a tehetséges gyerekekről Nyíregyházán
Ezt ne hagyja ki!Vármegyei Rivaldafény
12 órája
Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 4. rész: megállíthatatlan a Nyírbátor, rangadó Mátészalkán
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre