Újabb szakaszon folytatódik a járdaépítés a városban

Folytatódik a járdaépítés Nyírbátorban – erről számolt be az önkormányzat a hivatalos közösségi oldalán. Mint írták, ezúttal az Ady Endre utcán készül el egy járdaszakasz, melynek munkálatait már el is kezdték a szakemberek. Arra kérik a közlekedőket, hogy nagyobb körültekintéssel közlekedjenek.