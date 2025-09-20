szeptember 20., szombat

Friderika névnap

13°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Járdaépítés

1 órája

Újabb szakaszon folytatódik a járdaépítés a városban

Címkék#Ady Endre utca#járdaépítés#önkormányzat

A munka nem áll meg, egy újabb járdaszakasz építésébe kezdtek.

Szon.hu
Újabb szakaszon folytatódik a járdaépítés a városban

Az Ady Endre utcán épül újabb járda Nyírbátorban

Fotó: Az önkormányzat közösségi oldala

Folytatódik a járdaépítés Nyírbátorban – erről számolt be az önkormányzat a hivatalos közösségi oldalán. Mint írták, ezúttal az Ady Endre utcán készül el egy járdaszakasz, melynek munkálatait már el is kezdték a szakemberek. Arra kérik a közlekedőket, hogy nagyobb körültekintéssel közlekedjenek.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu