Arcpirító dologba kezdtek a Benczúr téri játszótéren? Fotókkal!

„Erősre, vidámra és kissé bunkóra sikerült inni magukat a Benczúr téri játszótéren” – jegyezte meg a képek készítője.

Ez a látvány fogadta a játszótéren.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Buli a játszótéren?

Akadt azonban olyan kommentelő, aki vitába szállt vele. Ő azt tanácsolta: ha annyira zavarja a szétdobált szemét, inkább szedje össze fotózás helyett, legközelebb pedig menjen el maga is bulizni. Ez a reakció azonban inkább csak dühös válaszokat szült.