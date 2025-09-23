szeptember 23., kedd

Arcpirító dologba kezdtek a Benczúr téri játszótéren? Fotókkal!

Címkék#reakció#buli#látvány

Felháborodott poszt jelent meg a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. A bejegyzés írója több fotót is közzétett az előző esti ivós buli nyomairól a játszótéren.

Nagy Zoltán
Arcpirító dologba kezdtek a Benczúr téri játszótéren? Fotókkal!

Húz-e vajon valaki gumikesztyűt, hogy összeszedje aztán a szemetet a játszótéren?

Forrás: illusztráció / getty images

„Erősre, vidámra és kissé bunkóra sikerült inni magukat a Benczúr téri játszótéren” – jegyezte meg a képek készítője.

Ez a látvány fogadta a játszótéren.
Forrás: Nyíregyen Hallottam

Buli a játszótéren?

Akadt azonban olyan kommentelő, aki vitába szállt vele. Ő azt tanácsolta: ha annyira zavarja a szétdobált szemét, inkább szedje össze fotózás helyett, legközelebb pedig menjen el maga is bulizni. Ez a reakció azonban inkább csak dühös válaszokat szült.

Botrány a Benczúr téri játszótéren?

Fotók: Nyíregyen Hallottam - B. János

