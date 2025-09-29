szeptember 29., hétfő

Vizsgálat

1 órája

Sokkoló eredmények: a játszóterek harmada veszélyes lehet a gyerekekre!

Címkék#játszótér#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#bírság#vizsgálat

Tiltott játékokat és veszélyes eszközöket talált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos vizsgálata. Játszóterek tucatjain derültek ki súlyos szabálytalanságok

Szon.hu

Országos vizsgálatot tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a játszótereken. A kormányhivatalok szakemberei eddig 281 helyszínt és közel kétezer játszótéri elemet ellenőriztek. A játszóterek 37, míg az eszközök 23 százalékánál találtak szabálytalanságot, a kiszabott bírság összege pedig meghaladta az 5,7 millió forintot.

Játszótereket vizsgált a hatóság
Játszóterek vizsgálata: országosan nem fest túl jól a kép Fotó: NKFH

Játszóterek vizsgálata

A hatóság nemcsak a közterületi, iskolai és óvodai játszótereken fordult meg, hanem a „szürke zónában” is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarain és a játszóházakban is. Itt is akadtak bőven hiányosságok, a veszélyesnek minősített eszközök használatát pedig azonnali hatállyal betiltották. A leggyakrabban felmerülő probléma a karbantartási és adminisztrációs kötelezettségek be nem tartása volt. A szabályok szerint az üzemeltetőknek rendszeresen vizsgáltatniuk kell az elemeket, nyilvántartást kell vezetniük a javításokról és bontásokról, sőt, minden dokumentumot tíz évig meg is kell őrizniük. Ha ezek az előírások nem teljesülnek, az üzemeltetők komoly szankciókra számíthatnak. A hatóság hangsúlyozta: a cél nem a büntetés, hanem az, hogy biztonságos környezetet teremtsenek a gyerekek számára. Az ellenőrzések az év második felében is folytatódnak, külön figyelmet fordítva az intézményi játszóterekre az iskolai és óvodai szünetet követően.

Szabolcsban nagyon rossz a helyzet 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben milyen eredményt hozott a vizsgálat. Megtudtuk, hogy a megyében 400 ezer forint bírságot szabtak ki (1 közterületi és 1 intézményi játszótérre), egy ügy folyamatban van. Összesen 11 játszótere ellenőriztek, ezek közül hatot kifogásoltak. Közel száz – egészen pontosan 93 – játszótéri eszközt vizsgáltak meg, s 82 (!) százalékukat, 76 darabot kifogásoltak.   

