Veszély a szabolcsi játszótereken! Megjelent a hatóság, ezt jobb, ha minden szülő tudja

Sokkoló eredménnyel zárult az az országos vizsgálat, amit a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tartott a játszótereken. A kormányhivatalok szakemberei eddig 281 helyszínt és közel kétezer játszótéri elemet ellenőriztek. A játszóterek 37, míg az eszközök 23 százalékánál találtak szabálytalanságot, a kiszabott bírság összege pedig meghaladta az 5,7 millió forintot. Szabolcsban még ennél is rosszabbak az arányok.

A játszóterek vizsgálata nem hozott túl jó eredményeket

A játszóterek vizsgálata folyamatos

A hatóság a közterületi, iskolai és óvodai játszóterek mellett a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarain és a játszóházakban található eszközöket is vizsgálta. Bőven akadtak hiányosságok, a veszélyesnek minősített eszközök használatát pedig azonnali hatállyal betiltották a gyerekek védelmében.

A leggyakrabban felmerülő probléma a karbantartási és adminisztrációs kötelezettségek be nem tartása volt.

A szabályok szerint az üzemeltetőknek rendszeresen vizsgáltatniuk kell az elemeket, nyilvántartást kell vezetniük a javításokról és bontásokról, sőt, minden dokumentumot tíz évig meg is kell őrizniük. Ha ezek az előírások nem teljesülnek, az üzemeltetők komoly szankciókra számíthatnak. Az ellenőrzések az év második felében is folytatódnak, külön figyelmet fordítva az intézményi játszóterekre az iskolai és óvodai szünetet követően.