Veszély a szabolcsi játszótereken! Megjelent a hatóság, ezt jobb, ha minden szülő tudja

Címkék#játszótér#hatóság#vizsgálat

Szabolcsban 93 eszközt vizsgáltak meg, s 82 (!) százalékukat, azaz 76 darabot kifogásoltak. A játszóterek vizsgálata folyamatos, az eredmény pedig aggasztó.

Munkatársunktól
Veszély a szabolcsi játszótereken! Megjelent a hatóság, ezt jobb, ha minden szülő tudja

Az ellenőrzés elkeserítő eredménnyel zárult

Fotó: MW-archív

Sokkoló eredménnyel zárult az az országos vizsgálat, amit a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tartott a játszótereken. A kormányhivatalok szakemberei eddig 281 helyszínt és közel kétezer játszótéri elemet ellenőriztek. A játszóterek 37, míg az eszközök 23 százalékánál találtak szabálytalanságot, a kiszabott bírság összege pedig meghaladta az 5,7 millió forintot. Szabolcsban még ennél is rosszabbak az arányok. 

A játszóterek vizsgálata nem hozott túl jó eredményeket
A játszóterek vizsgálata nem hozott túl jó eredményeket 
Fotó: NKFH

A játszóterek vizsgálata folyamatos

A hatóság a közterületi, iskolai és óvodai játszóterek mellett a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarain és a játszóházakban található eszközöket is vizsgálta. Bőven akadtak hiányosságok, a veszélyesnek minősített eszközök használatát pedig azonnali hatállyal betiltották a gyerekek védelmében. 

A leggyakrabban felmerülő probléma a karbantartási és adminisztrációs kötelezettségek be nem tartása volt. 

A szabályok szerint az üzemeltetőknek rendszeresen vizsgáltatniuk kell az elemeket, nyilvántartást kell vezetniük a javításokról és bontásokról, sőt, minden dokumentumot tíz évig meg is kell őrizniük. Ha ezek az előírások nem teljesülnek, az üzemeltetők komoly szankciókra számíthatnak. Az ellenőrzések az év második felében is folytatódnak, külön figyelmet fordítva az intézményi játszóterekre az iskolai és óvodai szünetet követően.

Szabolcsban nagyon rossz a helyzet 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben milyen eredményt hozott a vizsgálat. Megtudtuk, hogy a megyében 400 ezer forint bírságot szabtak ki (1 közterületi és 1 intézményi játszótérre), egy ügy folyamatban van. Összesen 11 játszóteret ellenőriztek, ezek közül hatot kifogásoltak. Közel száz – egészen pontosan 93 – játszótéri eszközt vizsgáltak meg, s 82 (!) százalékukat, azaz 76 darabot kifogásoltak – tájékoztatta portálunkat dr. Eitmann Norbert LL.M., a hatóság sajtófőnöke. 

 

