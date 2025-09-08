szeptember 8., hétfő

2 órája

Pusztító jégesővel érkezett meg a vihar Szabolcsba, mutatjuk, mi vár ránk (fotók, videó)

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére riasztást adtak ki a mai napon. Jégeső Szabolcsban: úgy tűnik, hogy brutális jégesővel érkezett meg a zivatar!

Szon.hu

Jégeső Szabolcsban: Az Északi-középhegység keleti térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok, majd a késő délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten számítani lehet kialakulásukra.  írta a HungaroMet

Jégeső Szabolcsban: már meg is érkezett!
Fotó: MetFigyelő - Észlelői közösség

Jégeső Szabolcsban: már meg is érkezett?

A MetFigyelő - Észlelői közösség Facebook-csoportban az egyik posztoló Nagykállóból osztott meg fotót a gyülekező viharfelhőkről.

Viharfelhők Nagykálló felett
Fotó: MetFigyelő - Észlelői közösség

Piricsén is fényképeztek hasonlót:

Piricsei égbolt
Fotó: MetFigyelő - Észlelői közösség

 

Fülesdről pedig megdöbbentő videót is közzétettek, amelyen jól látszik, ahogy szakad a jégeső

A jégesőről készült videó ide kattintva érhető el.

