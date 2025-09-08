11 órája
Pusztító jégesővel érkezett meg a vihar Szabolcsba, mutatjuk, mi vár ránk (fotók, videó)
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére riasztást adtak ki a mai napon. Jégeső Szabolcsban: úgy tűnik, hogy brutális jégesővel érkezett meg a zivatar!
Jégeső Szabolcsban: Az Északi-középhegység keleti térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok, majd a késő délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten számítani lehet kialakulásukra. –írta a HungaroMet
Jégeső Szabolcsban: már meg is érkezett?
A MetFigyelő - Észlelői közösség Facebook-csoportban az egyik posztoló Nagykállóból osztott meg fotót a gyülekező viharfelhőkről.
Piricsén is fényképeztek hasonlót:
Fülesdről pedig megdöbbentő videót is közzétettek, amelyen jól látszik, ahogy szakad a jégeső
A jégesőről készült videó ide kattintva érhető el.
