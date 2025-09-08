Pusztító jégesővel érkezett meg a vihar Szabolcsba, mutatjuk, mi vár ránk (fotók, videó)

Jégeső Szabolcsban: Az Északi-középhegység keleti térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok, majd a késő délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten számítani lehet kialakulásukra. –írta a HungaroMet

Jégeső Szabolcsban: már meg is érkezett!

Fotó: MetFigyelő - Észlelői közösség

A MetFigyelő - Észlelői közösség Facebook-csoportban az egyik posztoló Nagykállóból osztott meg fotót a gyülekező viharfelhőkről.

Viharfelhők Nagykálló felett

Fotó: MetFigyelő - Észlelői közösség

Piricsén is fényképeztek hasonlót:

Piricsei égbolt

Fotó: MetFigyelő - Észlelői közösség

Fülesdről pedig megdöbbentő videót is közzétettek, amelyen jól látszik, ahogy szakad a jégeső

A jégesőről készült videó ide kattintva érhető el.

