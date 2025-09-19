szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korcsolya

2 órája

Megépül az idén a fiatalok szíve csücske Nyírbátorban?

Címkék#korcsolyázás#jégpálya#Nyírbátor

A fiatalok egyik kedvenc kikapcsolódása télen a korcsolyázás. Vajon lesz erre lehetőségük Nyírbátorban, épül az idén jégpálya a városban?

Munkatársunktól

Az idén is lesz műjégpálya Nyírbátorban? – tette fel a kérdést a napokban a helyi televízió riportere Máté Antal polgármesternek. A városvezető elmondta: még keresik az új szerződött partnert, közben át kell gondolniuk azt is, hol lenne a legjobb helyen a jégpálya.

Lesz az idén jégpálya Nyírbátorban?
Jégpálya Nyírbátorban: a városvezetés azon dolgozik, hogy ezen a télen is lehessen korizni 
Illusztráció: Shutterstock

– Eddig a polgármesteri hivatal mögötti parkolóban volt, de felvetődtek új és talán jobb helyszínek, mint amilyen a Papok rétje, ami egy felújított, kibővült és a városlakók által egyre inkább használt közösségi tér – ráadásul biztonságos és könnyen megközelíthető. De felmerült néhány további bátori parkoló és a bankudvar is... Nagyon bízom benne, hogy sikerül jó megoldást találnunk – hangsúlyozta a polgármester. 

A jégpálya a bátori fiatalok szíve csücske

Máté Antal hozzátette: kultúrára, kikapcsolódásra, szórakozásra költeni kell, ugyanis az emberek rengeteget dolgoznak. Az önkormányzatnak feladata és felelőssége, hogy lehetőséget teremtsen a pihenésre és a kikapcsolódásra, ehhez viszont tisztában kell lenniük azzal, mire van szükségük a nyírbátoriaknak. A jégpálya mindig is népszerű volt, a fiatalok nagyon szerették, és ők azokat, akiket meg kell nyernie a városnak.

A jégpálya a szívünk csücske, azon dolgozunk a kollégákkal, hogy ezen a télen is lehessen korcsolyázni Nyírbátorban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu