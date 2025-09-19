2 órája
Megépül az idén a fiatalok szíve csücske Nyírbátorban?
A fiatalok egyik kedvenc kikapcsolódása télen a korcsolyázás. Vajon lesz erre lehetőségük Nyírbátorban, épül az idén jégpálya a városban?
Az idén is lesz műjégpálya Nyírbátorban? – tette fel a kérdést a napokban a helyi televízió riportere Máté Antal polgármesternek. A városvezető elmondta: még keresik az új szerződött partnert, közben át kell gondolniuk azt is, hol lenne a legjobb helyen a jégpálya.
– Eddig a polgármesteri hivatal mögötti parkolóban volt, de felvetődtek új és talán jobb helyszínek, mint amilyen a Papok rétje, ami egy felújított, kibővült és a városlakók által egyre inkább használt közösségi tér – ráadásul biztonságos és könnyen megközelíthető. De felmerült néhány további bátori parkoló és a bankudvar is... Nagyon bízom benne, hogy sikerül jó megoldást találnunk – hangsúlyozta a polgármester.
A jégpálya a bátori fiatalok szíve csücske
Máté Antal hozzátette: kultúrára, kikapcsolódásra, szórakozásra költeni kell, ugyanis az emberek rengeteget dolgoznak. Az önkormányzatnak feladata és felelőssége, hogy lehetőséget teremtsen a pihenésre és a kikapcsolódásra, ehhez viszont tisztában kell lenniük azzal, mire van szükségük a nyírbátoriaknak. A jégpálya mindig is népszerű volt, a fiatalok nagyon szerették, és ők azokat, akiket meg kell nyernie a városnak.
A jégpálya a szívünk csücske, azon dolgozunk a kollégákkal, hogy ezen a télen is lehessen korcsolyázni Nyírbátorban.
