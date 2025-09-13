Jenei Judit tartott rendhagyó osztályfőnöki órát az ajaki gyerekeknek

Emlékezetes tanévkezdő ajándékot kaptak az ajaki Tamási Áron-iskola diákja: Jenei Judit látogatott el hozzájuk. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művésze a Legyél te is példakép! beszélgetéssorozat vendégeként mutatta be a színészmesterség szépségét a gyerekeknek, akik tátott szájjal hallgatták az izgalmas kulisszatitkokat.

Jenei Judit bepillantást engedett az életébe, hivatásába, szerepeibe. Személyes története, személyisége kedvet ébresztett az általános iskolásokban a dráma és a színészet iránt. Nagy tapssal köszönték meg az előadást, ami rengeteg kérdéssel fordultak a művészhez, aki dedikálással hálálta meg a kiemelt figyelmet.