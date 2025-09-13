szeptember 13., szombat

Jótékonysági felvonulás és élménypedálozás Sóstóhegyen

Jótékonysági felvonulás és élménypedálozás Sóstóhegyen

Többféle pedálos járművet is kipróbálhatnak a gyerekek

Fotó: Rolling Kids Projekt / Facebook

Együtt a család, mozgásban a generációk – ez a mottója az idei Autómentes napnak, aminek részeként különleges jótékonysági felvonulást rendeznek Sóstóhegyen szeptember 25-én, csütörtökön 9 órától. A gyülekező a Fácán utcai játszótér parkolójában lesz, ahonnan az Igrice utca érintésével érkeznek meg a felvonulás résztvevői a Szabó Lőrinc-iskola focipályájára. Ott 10 és 11 óra között élménypedálozásra és gokartozásra csábítanak a szervezők. A gyerekek és a felnőttek olyan különleges pedálos járműveket próbálhatnak ki, mint a lépegetős roller, a fekvőbicikli vagy a riksa. További információk: a Rolling Kids Projekt Facebook-oldalon.

 

