Kaotikus a reggel Nyíregyházán? (videó)

Kiemelten érintett például a Bethlen Gábor utca a Bessenyei térnél, ahol a megszokottnál is sűrűbb lett a közlekedés. A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola előtti gyalogátkelőnél rendőrök segítették a biztonságos átkelést, hogy a gyerekek zavartalanul juthassanak be az intézménybe.

A reggeli közlekedési helyzet így sok szülő és autós számára jelent kihívást, a szakemberek szerint azonban a fokozott figyelem és a közlekedési szabályok betartása segíthet megelőzni a baleseteket.