Nyíregyháza

1 órája

Kaotikus a reggel Nyíregyházán? (videó)

Szeptember beköszöntével ismét megugrott az autós forgalom Nyíregyháza útjain, különösen a reggeli órákban, amikor a diákok iskolába igyekeznek. A szülők általában autóval viszik gyermekeiket, emiatt a város több pontján torlódások alakultak ki.

Nagy Zoltán
Fotó: N. Z.

Kiemelten érintett például a Bethlen Gábor utca a Bessenyei térnél, ahol a megszokottnál is sűrűbb lett a közlekedés. A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola előtti gyalogátkelőnél rendőrök segítették a biztonságos átkelést, hogy a gyerekek zavartalanul juthassanak be az intézménybe.

 

A reggeli közlekedési helyzet így sok szülő és autós számára jelent kihívást, a szakemberek szerint azonban a fokozott figyelem és a közlekedési szabályok betartása segíthet megelőzni a baleseteket.

 

