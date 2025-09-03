1 órája
Kaotikus a reggel Nyíregyházán? (videó)
Szeptember beköszöntével ismét megugrott az autós forgalom Nyíregyháza útjain, különösen a reggeli órákban, amikor a diákok iskolába igyekeznek. A szülők általában autóval viszik gyermekeiket, emiatt a város több pontján torlódások alakultak ki.
Fotó: N. Z.
Kiemelten érintett például a Bethlen Gábor utca a Bessenyei térnél, ahol a megszokottnál is sűrűbb lett a közlekedés. A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola előtti gyalogátkelőnél rendőrök segítették a biztonságos átkelést, hogy a gyerekek zavartalanul juthassanak be az intézménybe.
A reggeli közlekedési helyzet így sok szülő és autós számára jelent kihívást, a szakemberek szerint azonban a fokozott figyelem és a közlekedési szabályok betartása segíthet megelőzni a baleseteket.
