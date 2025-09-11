szeptember 11., csütörtök

szakMAfest

1 órája

Elárulta Kapu Tibor a diákokkal rogyásig telt Kossuth téren, hogy miért kapta az első karóját – fotókkal

Címkék#Kapu Tibor#Nyíregyháza#űrhajós

Harmadik alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a szakMAfestet csütörtökön a Kossuth téren. Kapu Tibor kutatóűrhajós és kiképzett tartalékosa, Cserényi Gyula pódiumbeszélgetésen meséltek a fiatalkorukról, a kiképzésükről és az űrmisszióról.

Munkatársunktól

Soha nem törekedett arra, hogy vezető legyen, ugyanolyan lelkesedéssel végezte el a kapott feladatot, mint a csapat többi tagja, de ha kellett, szerény alázattal állt az élre – idézte fel gimnáziumi osztályfőnöke, Páll Csilla, milyen is volt a tizenéves Kapu Tibor. A nyíregyházi kutatóűrhajós és tartalékos társa, Cserényi Gyula, a szakMAfesten vendégeként meséltek gyermek- és fiatalkorukról, a felkészülésről és arról, hogyan élték meg az Ax-4 küldetést. Tarczy Gyula kulcsszavakkal irányította a pódiumbeszélgetést, melyek egyike a hála volt.

Kapu Tibor és Cserényi Gyula kutatóűrhajósok voltak a nyíregyházi szakMAfest vendégei.
Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós és tartalékosa, Cserényi Gyula voltak a szakMAfest vendégei csütörtökön.
Fotó: Bozsó Katalin

– Dr. Nemes Péter, az az orvos, aki kiválasztotta az űrutazásra Farkas Bertalant, azt tanította nekünk, hogy a kiképzés, tanulás ideje alatt még nem tudjuk, minek vagyunk a részesei, csak amikor visszatérünk, tudatosul bennünk igazán. 

Azt gondolom, hogy a hála is ilyen, csak utólag döbbenünk rá, mennyi mindenért mondhatunk köszönetet. Én rendkívül hálás vagyok azért a szerető és biztonságos gyermekkorért, a sok nevetésért, ugratásért, minden lebiciklizett kilométerért, ami megadatott nekem itt Nyíregyházán…

– Hálásak lehetünk a kihívásokért, az akadályokért, amiket teljesítve fejlődtünk, és természetesen hálával tartozunk a szüleinknek, az összes tanítónknak, oktatónknak, a HUNOR program résztvevőinek, hiszen az a siker, amit most esetleg elértünk, nem egy ember sikere – tette hozzá Cserényi Gyula kiképzett kutatóűrhajós.

Kapu Tibor visszatért a Krúdy gimnáziumba

Fotók: Bozsó Katalin

Kapu Tibor ezért kapta az első fekete pontját

És ha már tanárok: ott ültek Kapu Tibor oldalán az általános iskolai pedagógusai is. Hiába várták csillogó szemmel a közönség soraiban a gyerekek, hogy kiderüljön valami nagy csibészség a nyíregyházi asztronautáról, az Apáczai-iskola nyugdíjas tanárai és egykori diákjuk édesanyjai, Ildikó csak ugyanazt mondhatták: Tibike mintagyerek volt, szófogadó, okos, pontos, precíz, nyitott és illedelmes. Harmadik-negyedik osztályban már megmutatkozott a személyisége, szeretett a középpontban lenni, de ugyanolyan szívesen dolgozott csapatban is. Már akkor is érdekelte az űrkutatás, rajongott a tudományokért.

– Én azért annyit hozzátennék, hogy az idő megszépíti az emlékeket – jegyezte meg Cserényi Gyula, aki a felharsanó nevetésben mosolyogva hozzátette: ő a színpadon az egyetlen, aki nem nyíregyházi, ezért elfogulatlan maradt.

SzakMAfest 2.

Fotók: Lengyel Nóra

Szóba került Kapu Tibor zenekara, a Szégyelld Magad Kata, aminek egyik dalával köszöntötték a zrínyis diákok a példaképüket. A tanterem és a zene felidézett egy régi emléket.

– Az első egyesemet alsó tagozatban kaptam, mégpedig azért, mert elfelejtettem szolmizálni.

 Két lánnyal együtt kellett kiállnom az osztály elé, ők tökéletesen végrehajtották a feladatot, én meg össze-vissza mutogattam. 

– Arra is emlékszem, hogy miért kaptam az első fekete pontomat: második hete voltam másodikos, és mivel nem csináltam meg a nyári szünetben a házit, Erzsike néni – aki meglepetten hallgatta a történetet a színpadon – beírt egy feketét.

Kapu Tibor a szakMafesten

Fotók: Bozsó Katalin

Helyünk van a csillagok között

A kulcsszavak között szerepelt a HUNOR program is, amiről az Ax-4 legénységének tagja egyebek mellett elmondta: minden kutató, akivel az elmúlt években beszélgetett, egyetértett abban, hogy a Nemzetközi Űrállomáson elvégzett és a visszatérést követően folytatott kísérletek elképesztően előmutatóak lesznek, de a legfontosabb mégis az űrutazás gyerekekre, azaz a jövő generációira gyakorolt hatása. 

Cserényi Gyula hozzátette: amikor jelentkeztek a programra, nem gondoltak az ISS-en végzett tudományos munkára, akkor még csak a lehetőséget látták. Ahogy a program bővült, ahogy jöttek a kísérletek, nőtt és erősödött a szakembergárda, létrejött egy olyan csoport, amely képes egy űrhajós küldetést levezényelni, s folytatni azt az Ax-4 küldetés után is.

– Kicsi ország vagyunk, de elképesztően okos embereket adtunk a világnak. Nagy jövő áll előttünk, megmutattuk, hogy van helyünk a csillagok között is – hangsúlyozta a kiképzett kutatóűrhajós. Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós még annyit fűzött hozzá társa gondolataihoz: kicsi ország vagyunk, de mi is álmodhatunk nagyot.

Sokszor nem vesszük észre, hogy mindenünk megvan ahhoz, hogy hatalmas dolgokat vigyünk véghez. A HUNOR program eredményeivel Magyarországot egy olyan asztalhoz ültettük le, ahol sokkal nagyobb szerepünk lesz, mint az korábban gondoltuk volna.

 

