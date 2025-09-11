Elárulta Kapu Tibor a diákokkal rogyásig telt Kossuth téren, hogy miért kapta az első karóját – fotókkal

Soha nem törekedett arra, hogy vezető legyen, ugyanolyan lelkesedéssel végezte el a kapott feladatot, mint a csapat többi tagja, de ha kellett, szerény alázattal állt az élre – idézte fel gimnáziumi osztályfőnöke, Páll Csilla, milyen is volt a tizenéves Kapu Tibor. A nyíregyházi kutatóűrhajós és tartalékos társa, Cserényi Gyula, a szakMAfesten vendégeként meséltek gyermek- és fiatalkorukról, a felkészülésről és arról, hogyan élték meg az Ax-4 küldetést. Tarczy Gyula kulcsszavakkal irányította a pódiumbeszélgetést, melyek egyike a hála volt.

Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós és tartalékosa, Cserényi Gyula voltak a szakMAfest vendégei csütörtökön.

Fotó: Bozsó Katalin

– Dr. Nemes Péter, az az orvos, aki kiválasztotta az űrutazásra Farkas Bertalant, azt tanította nekünk, hogy a kiképzés, tanulás ideje alatt még nem tudjuk, minek vagyunk a részesei, csak amikor visszatérünk, tudatosul bennünk igazán.

Azt gondolom, hogy a hála is ilyen, csak utólag döbbenünk rá, mennyi mindenért mondhatunk köszönetet. Én rendkívül hálás vagyok azért a szerető és biztonságos gyermekkorért, a sok nevetésért, ugratásért, minden lebiciklizett kilométerért, ami megadatott nekem itt Nyíregyházán…

– Hálásak lehetünk a kihívásokért, az akadályokért, amiket teljesítve fejlődtünk, és természetesen hálával tartozunk a szüleinknek, az összes tanítónknak, oktatónknak, a HUNOR program résztvevőinek, hiszen az a siker, amit most esetleg elértünk, nem egy ember sikere – tette hozzá Cserényi Gyula kiképzett kutatóűrhajós.