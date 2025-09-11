2 órája
Kapu Tibor visszatért egykori iskolájába: így fogadták a Krúdy gimnáziumban az űrhajóst (fotók és videó)
A kutató űrhajós szinte minden interjúban kiemeli a nyíregyházi gyökereit, s elismeréssel emlegeti egykori iskoláit. Kapu Tibor csütörtökön visszatért a Krúdy gimnáziumba.
Óriási ovációval fogadták a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium diákjai csütörtök reggel Kapu Tibort: a nyíregyházi kutató űrhajós visszatért egykori iskolájába, s az élményeiről mesélt a fiataloknak. Vele tartott Cserényi Gyula tartalék űrhajós is, a fiatalok és a pedagógusok pedig itták a szavaikat.
Kapu Tibor a Krúdyból az űrbe jutott, s most visszatért
A kutató űrhajós szinte minden interjújában kiemeli a nyíregyházi gyökereit, s elismeréssel emlegeti az Apáczai-iskolát és a Krúdy-gimit is. Ezúttal is elmondta: kiváló tanárai voltak, akiknek nagy szerepük van abban, hogy eljuthatott az űrbe. Tavaly júniusban úgy fogalmazott: „Én a Krúdy Gyula-gimnázium űrhajósa vagyok”.
Kapu Tibor visszatért a Krúdy gimnáziumbaFotók: Bozsó Katalin
Mint ahogy arról beszámoltunk: Kapu Tibor június 25-én indult el a floridai Kennedy Űrközpontból a SpaceX Falcon–9 rakétájával az űrbe. A legénység több mint két hetet töltött a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), ahol hetven kísérletet végeztek el.
Űrhajós vallomás: én a Krúdy-gimnázium űrhajósa vagyok (fotók + videó)
Nem hiszed el, milyen állat bujkált a Zelk suliban! (fotókkal)