Kapu Tibor visszatért egykori iskolájába: így fogadták a Krúdy gimnáziumban az űrhajóst (fotók és videó)

Óriási ovációval fogadták a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium diákjai csütörtök reggel Kapu Tibort: a nyíregyházi kutató űrhajós visszatért egykori iskolájába, s az élményeiről mesélt a fiataloknak. Vele tartott Cserényi Gyula tartalék űrhajós is, a fiatalok és a pedagógusok pedig itták a szavaikat.

Cserényi Gyula és Kapu Tibor a Krúdy gimnáziumban

Fotó: Bozsó Katalin

Kapu Tibor a Krúdyból az űrbe jutott, s most visszatért

A kutató űrhajós szinte minden interjújában kiemeli a nyíregyházi gyökereit, s elismeréssel emlegeti az Apáczai-iskolát és a Krúdy-gimit is. Ezúttal is elmondta: kiváló tanárai voltak, akiknek nagy szerepük van abban, hogy eljuthatott az űrbe. Tavaly júniusban úgy fogalmazott: „Én a Krúdy Gyula-gimnázium űrhajósa vagyok”.