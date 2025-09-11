szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

21°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A nagy visszatérés

1 órája

Kapu Tibor visszatért egykori iskolájába: így fogadták a Krúdy gimnáziumban az űrhajóst (fotók és videó)

Címkék#Kapu Tibor#Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium#űrhajós

A kutató űrhajós szinte minden interjúban kiemeli a nyíregyházi gyökereit, s elismeréssel emlegeti egykori iskoláit. Kapu Tibor csütörtökön visszatért a Krúdy gimnáziumba.

Munkatársunktól

Óriási ovációval fogadták a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium diákjai csütörtök reggel Kapu Tibort: a nyíregyházi kutató űrhajós visszatért egykori iskolájába, s az élményeiről mesélt a fiataloknak. Vele tartott Cserényi Gyula tartalék űrhajós is, a fiatalok és a pedagógusok pedig itták a szavaikat.  

Cserényi Gyula és Kapu Tibor a Krúdy gimnáziumban
Cserényi Gyula és Kapu Tibor a Krúdy gimnáziumban
Fotó: Bozsó Katalin

Kapu Tibor a Krúdyból az űrbe jutott, s most visszatért  

A kutató űrhajós szinte minden interjújában kiemeli a nyíregyházi gyökereit, s elismeréssel emlegeti az Apáczai-iskolát és a Krúdy-gimit is. Ezúttal is elmondta: kiváló tanárai voltak, akiknek nagy szerepük van abban, hogy eljuthatott az űrbe. Tavaly júniusban úgy fogalmazott: „Én a Krúdy Gyula-gimnázium űrhajósa vagyok”

Kapu Tibor visszatért a Krúdy gimnáziumba

Fotók: Bozsó Katalin

Mint ahogy arról beszámoltunk: Kapu Tibor június 25-én indult el a floridai Kennedy Űrközpontból a SpaceX Falcon–9 rakétájával az űrbe. A legénység több mint két hetet töltött a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), ahol hetven kísérletet végeztek el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu