Új szerepben tűnt fel

1 órája

Szakmát vált Kapu Tibor? Nem hiszed el, hol tűnt fel a nyíregyházi űrhajós

A rádiók, tévék és interjúszobák után különleges helyen tűnt fel a nyíregyházi űrhajós. A szombati Bagossy-koncerten Kapu Tibor gitározott!

Munkatársunktól

Amióta Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós a küldetése befejezése után visszatért Magyarországra, szinte egy szabad perce sincs. Interjúkat ad rádióknak, televízióknak, nyomtatott és online lapoknak, emellett közönségtalálkozókra jár, szombat este viszont egy különleges helyszínen jelent meg: a Bagossy Brothers koncertjén gitározott! Az együttes Visszajövök című számában mutatta meg gitártudását, amit, ahogy korábban megírtuk, a nyíregyházi Vikár Sándor zeneiskolában szerzett.  

Kapu Tibor a nyíregyházi pódiumbeszélgetésen is beszélt a zenéről
Kapu Tibor a nyíregyházi pódiumbeszélgetésen is beszélt a zenéről
Fotó: Bozsó Katalin 

Kapu Tibor a nyíregyházi zeneiskolában tanult 

Kapu Tibor 2005 és 2009 között gitározni, majd nagybőgőzni tanult a zeneiskolában Olajos Gábortól, illetve Kapusi Kálmántól. 

Arról is írtunk, hogy volt egy zenekara, a Szégyelld Magad Kataa csütörtöki nyíregyházi pódiumbeszélgetésen az együttes egyik dalával köszöntötték őt az apáczais diákok. Júniusban pedig, amikor a küldetés elindult, azt is megírtuk, hogy a felbocsátás napján a Búvóhely című Quimby-dalt hallgatta, amiből egyértelműen kiderült, hogy jó ízlése van és az igényes zenét szereti.

Azt, hogy gitározta el Kapu Tibor a Visszajövök című számot, az alábbi videón megnézheti: 

 

