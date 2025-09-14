Szakmát vált Kapu Tibor? Nem hiszed el, hol tűnt fel a nyíregyházi űrhajós

Amióta Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós a küldetése befejezése után visszatért Magyarországra, szinte egy szabad perce sincs. Interjúkat ad rádióknak, televízióknak, nyomtatott és online lapoknak, emellett közönségtalálkozókra jár, szombat este viszont egy különleges helyszínen jelent meg: a Bagossy Brothers koncertjén gitározott! Az együttes Visszajövök című számában mutatta meg gitártudását, amit, ahogy korábban megírtuk, a nyíregyházi Vikár Sándor zeneiskolában szerzett.

Kapu Tibor a nyíregyházi pódiumbeszélgetésen is beszélt a zenéről

Fotó: Bozsó Katalin

Kapu Tibor a nyíregyházi zeneiskolában tanult

Kapu Tibor 2005 és 2009 között gitározni, majd nagybőgőzni tanult a zeneiskolában Olajos Gábortól, illetve Kapusi Kálmántól.