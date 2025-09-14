1 órája
Szakmát vált Kapu Tibor? Nem hiszed el, hol tűnt fel a nyíregyházi űrhajós
A rádiók, tévék és interjúszobák után különleges helyen tűnt fel a nyíregyházi űrhajós. A szombati Bagossy-koncerten Kapu Tibor gitározott!
Amióta Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós a küldetése befejezése után visszatért Magyarországra, szinte egy szabad perce sincs. Interjúkat ad rádióknak, televízióknak, nyomtatott és online lapoknak, emellett közönségtalálkozókra jár, szombat este viszont egy különleges helyszínen jelent meg: a Bagossy Brothers koncertjén gitározott! Az együttes Visszajövök című számában mutatta meg gitártudását, amit, ahogy korábban megírtuk, a nyíregyházi Vikár Sándor zeneiskolában szerzett.
Kapu Tibor a nyíregyházi zeneiskolában tanult
Kapu Tibor 2005 és 2009 között gitározni, majd nagybőgőzni tanult a zeneiskolában Olajos Gábortól, illetve Kapusi Kálmántól.
Arról is írtunk, hogy volt egy zenekara, a Szégyelld Magad Kata – a csütörtöki nyíregyházi pódiumbeszélgetésen az együttes egyik dalával köszöntötték őt az apáczais diákok. Júniusban pedig, amikor a küldetés elindult, azt is megírtuk, hogy a felbocsátás napján a Búvóhely című Quimby-dalt hallgatta, amiből egyértelműen kiderült, hogy jó ízlése van és az igényes zenét szereti.
Azt, hogy gitározta el Kapu Tibor a Visszajövök című számot, az alábbi videón megnézheti:
