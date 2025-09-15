1 órája
Kapu Tibor visszaült az iskolapadba – az Apáczaiban járt a nyíregyházi űrhajós (fotók, videók)
A diákok énekeltek a nyíregyházi űrhajósnak és egy rakéta makettet is készítettek neki. Kapu Tibor az Apáczai-iskolában megkereste egykori osztálytermét, s beült abba a padba, amelyből éveken át figyelte a tanítási órákat.
Mint ahogy arról beszámoltunk, a múlt héten Nyíregyházán járt Kapu Tibor. A szakMAfest-en pódiumbeszélgetésen vett rész, előtte viszont ellátogatott egykori iskoláiba: a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába, illetve a Krúdy Gyula Gimnáziumba.
Kapu Tibor kapott egy rakétát a diákoktól
A Hunor Magyar Űrhajós Program fekete kisbusza kanyarodott be a SzakMAfest reggelén a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarára. Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós először látogatott el egykori általános iskolájába azóta, hogy július 15-én sikeresen földet ért 21 napos űrmissziója után.
Az iskola egykori diákját elkísérte Cserényi Gyula kiképzett űrhajós is. Kapu Tibor megkereste egykori osztálytermét, beszélgetett tanítóival és tanáraival, beült abba a padba, amelyből éveken át figyelte a tanítási órákat. Sétált azokon a folyosókon, amelyeken hat éven keresztül naponta járt és felidézte az Apáczaihoz fűződő emlékeit.
Kapu Tibor az Apáczai-iskolábanFotók: Apáczai-iskola
Az iskola diákjai ünnepi műsorral köszöntötték Nyíregyháza büszkeségét, majd felcsendült az a dal is, amit Tibor egykori zenekarával játszott. A két űrhajós érdekes történeteket osztott meg a tanulókkal, akik egy kézzel készített rakéta makettet ajándékoztak Kapu Tibornak, amire számos jókívánságot is felírtak.
Kapu Tibor visszatért egykori iskolájába: így fogadták a Krúdy gimnáziumban az űrhajóst (fotók és videó)
Hide The Pain Harold is lőtt egy szelfit Kapu Tiborral Nyíregyházán (fotók)
Ovációval, nagy ölelésekkel fogadták Kapu Tibort a nyíregyházi közönségtalálkozón