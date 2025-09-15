Kapu Tibor visszaült az iskolapadba – az Apáczaiban járt a nyíregyházi űrhajós (fotók, videók)

Mint ahogy arról beszámoltunk, a múlt héten Nyíregyházán járt Kapu Tibor. A szakMAfest-en pódiumbeszélgetésen vett rész, előtte viszont ellátogatott egykori iskoláiba: a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába, illetve a Krúdy Gyula Gimnáziumba.

Kapu Tibor az Apáczai-iskolában visszaült a padba

Fotó: Iskola

Kapu Tibor kapott egy rakétát a diákoktól

A Hunor Magyar Űrhajós Program fekete kisbusza kanyarodott be a SzakMAfest reggelén a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarára. Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós először látogatott el egykori általános iskolájába azóta, hogy július 15-én sikeresen földet ért 21 napos űrmissziója után.

Az iskola egykori diákját elkísérte Cserényi Gyula kiképzett űrhajós is. Kapu Tibor megkereste egykori osztálytermét, beszélgetett tanítóival és tanáraival, beült abba a padba, amelyből éveken át figyelte a tanítási órákat. Sétált azokon a folyosókon, amelyeken hat éven keresztül naponta járt és felidézte az Apáczaihoz fűződő emlékeit.