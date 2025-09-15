szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

23°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszatért az iskolájába

1 órája

Kapu Tibor visszaült az iskolapadba – az Apáczaiban járt a nyíregyházi űrhajós (fotók, videók)

Címkék#Kapu Tibor#űrhajós#Apáczai Csere János Általános Iskola

A diákok énekeltek a nyíregyházi űrhajósnak és egy rakéta makettet is készítettek neki. Kapu Tibor az Apáczai-iskolában megkereste egykori osztálytermét, s beült abba a padba, amelyből éveken át figyelte a tanítási órákat.

Munkatársunktól

Mint ahogy arról beszámoltunk, a múlt héten Nyíregyházán járt Kapu Tibor. A szakMAfest-en pódiumbeszélgetésen vett rész, előtte viszont ellátogatott egykori iskoláiba: a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába, illetve a Krúdy Gyula Gimnáziumba. 

Kapu Tibor az Apáczai-iskolában visszaült a padba
Kapu Tibor az Apáczai-iskolában visszaült a padba
Fotó: Iskola

Kapu Tibor kapott egy rakétát a diákoktól

A Hunor Magyar Űrhajós Program fekete kisbusza kanyarodott be a SzakMAfest reggelén a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarára. Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós először látogatott el egykori általános iskolájába azóta, hogy július 15-én sikeresen földet ért 21 napos űrmissziója után. 

Az iskola egykori diákját elkísérte Cserényi Gyula kiképzett űrhajós is. Kapu Tibor megkereste egykori osztálytermét, beszélgetett tanítóival és tanáraival, beült abba a padba, amelyből éveken át figyelte a tanítási órákat. Sétált azokon a folyosókon, amelyeken hat éven keresztül naponta járt és felidézte az Apáczaihoz fűződő emlékeit. 

Kapu Tibor az Apáczai-iskolában

Fotók: Apáczai-iskola

Az iskola diákjai ünnepi műsorral köszöntötték Nyíregyháza büszkeségét, majd felcsendült az a dal is, amit Tibor egykori zenekarával játszott. A két űrhajós érdekes történeteket osztott meg a tanulókkal, akik egy kézzel készített rakéta makettet ajándékoztak Kapu Tibornak, amire számos jókívánságot is felírtak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu