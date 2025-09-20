– Iskolánk, a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium is csatlakozott a BME UniverZoom programjához, amelynek célja, hogy a fizikai kísérletek élményalapú bemutatásával közelebb hozza a diákokhoz a természettudományokat – számolt be az eseményről sz iskola.

Kapu Tiborral kísérleteztek együtt a Bánkis diákok fotó: Iskola

– A program egyedülálló élményt kínál: a kísérleteket Kapu Tibor űrhajós is elvégezte az űrben, és a diákok a videófelvételek segítségével vele együtt kísérletezhettek. Ez különösen inspiráló számunkra, hiszen Kapu Tibor középiskolai tanulmányait Nyíregyházán végezte – így személyes kötődése is van városunkhoz. Az első közös kísérletezés a 12.e osztályban zajlott, Zsigó Zsolt tanár úr irányításával. A diákok több érdekes jelenséget is kipróbálhattak, például megfigyelték, hogyan viselkedik egy rugó különböző körülmények között, illetve kísérleteztek azzal is, miként változik a folyadékok viselkedése a megszokott környezeti feltételekhez képest. Ezek a gyakorlatok nemcsak látványosak voltak, hanem segítették a tananyag elmélyítését is.

A Természettudományi Munkaközösség célja, hogy a jövőben minden osztály részt vehessen az UniverZoom programban, így még több diák tapasztalhatja meg közvetlenül a tudomány izgalmas világát – juttatta el az iskola összefoglalóját szerkesztőségünkhöz.

