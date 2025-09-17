Álláskeresők napja
1 órája
Tucatnyi cég, valós állások – óriási az érdeklődés a Kelet-Állásbörzén!
Van miből válogatni! Kelet-Állásbörze: egy nap alatt akár több pozícióra is jelentkezhet, személyesen találkozhat a munkaadókkal.
A Kelet-Magyarország napilap és a Nyíregyházi Egyetem nagyszabású állásbörze rendezvényére ma 9:00–15:00 óráig látogathat el a Nyíregyházi Egyetem „A” épületében lévő Bessenyei aulába, és jelentkezhet akár több pozícióra is, egyetlen nap alatt!
Kelet-ÁllásbörzeFotók: Sipeki Péter
