Álláskeresők napja

1 órája

Tucatnyi cég, valós állások – óriási az érdeklődés a Kelet-Állásbörzén!

Címkék#Nyíregyházi Egyetem#2025#Kelet-Magyarország#ősz#állásbörze

Van miből válogatni! Kelet-Állásbörze: egy nap alatt akár több pozícióra is jelentkezhet, személyesen találkozhat a munkaadókkal.

Szon.hu

A Kelet-Magyarország napilap és a Nyíregyházi Egyetem nagyszabású állásbörze rendezvényére ma 9:00–15:00 óráig látogathat el a Nyíregyházi Egyetem „A” épületében lévő Bessenyei aulába, és jelentkezhet akár több pozícióra is, egyetlen nap alatt!

Kelet-Állásbörze
Kelet-Állásbörze: a térség meghatározó vállalatai kínálják nyitott pozícióikat Fotók: Sipeki PÉéter

Kelet-Állásbörze

Fotók: Sipeki Péter

 

