Baktalórántháza

2 órája

Jubileumi esttel ünnepli születésnapját a baktai KÉSZ

Címkék#Makláry Ákos#baktalórántházi#Juhász Imre

Húsz esztendős lett a baktalórántházi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, két helyszínen ünnepel a szervezet csütörtökön.

Szon.hu
Jubileumi esttel ünnepli születésnapját a baktai KÉSZ

A zenei áhítatról a Cantate vegyeskar gondoskodik

Forrás: mmkgyongyos.hu

„Égő lámpásnak lenni! Ez a keresztény hivatás! Legyünk a világ világossága! Mi, keresztények, arra kaptunk meghívást, hogy a világban élő evangéliumok legyünk…, vigyük el Krisztus világosságát a valódi szeretet tanulságtételével embertársainknak!” Ferenc pápa üzenetének szellemében hirdette meg jubileumi programját a Baktalórántházán két évtizede tevékenykedő Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Juhász Imre 
Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Ünnepi gondolatok a keresztény hitről

Szeptember 18-án, csütörtökön felekezeti hovatartozás nélkül, minden barátját, ismerősét és hittársát örömmel látja a KÉSZ a 17 órától kezdődő hálaadó szentmisén a római katolikus templomban, ahol az ünnepi szónok Juhász Imre plébános-kanonok, a KÉSZ alapító tagja lesz. Koncelebrál Makláry Ákos parochus, a KÉSZ országos elnöke, a zenei áhítatról a Cantate vegyeskar gondoskodik Kenéz András karnagy vezényletével. 

Fél héttől a művelődési központban versek, énekek hangoznak el a KÉSZ tagjainak előadásában. Ünnepi köszöntőt mond Nagy Lajos, a város polgármestere, jubileumi visszatekintőt tart Némethné Csubák Éva, a helyi szervezet elnöke. Ünnepi gondolatok a keresztény hitről címmel Makláry Ákos, a KÉSZ országos elnöke tart előadást.

 

