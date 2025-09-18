2 órája
Jubileumi esttel ünnepli születésnapját a baktai KÉSZ
Húsz esztendős lett a baktalórántházi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, két helyszínen ünnepel a szervezet csütörtökön.
A zenei áhítatról a Cantate vegyeskar gondoskodik
„Égő lámpásnak lenni! Ez a keresztény hivatás! Legyünk a világ világossága! Mi, keresztények, arra kaptunk meghívást, hogy a világban élő evangéliumok legyünk…, vigyük el Krisztus világosságát a valódi szeretet tanulságtételével embertársainknak!” Ferenc pápa üzenetének szellemében hirdette meg jubileumi programját a Baktalórántházán két évtizede tevékenykedő Keresztény Értelmiségiek Szövetsége.
Ünnepi gondolatok a keresztény hitről
Szeptember 18-án, csütörtökön felekezeti hovatartozás nélkül, minden barátját, ismerősét és hittársát örömmel látja a KÉSZ a 17 órától kezdődő hálaadó szentmisén a római katolikus templomban, ahol az ünnepi szónok Juhász Imre plébános-kanonok, a KÉSZ alapító tagja lesz. Koncelebrál Makláry Ákos parochus, a KÉSZ országos elnöke, a zenei áhítatról a Cantate vegyeskar gondoskodik Kenéz András karnagy vezényletével.
Fél héttől a művelődési központban versek, énekek hangoznak el a KÉSZ tagjainak előadásában. Ünnepi köszöntőt mond Nagy Lajos, a város polgármestere, jubileumi visszatekintőt tart Némethné Csubák Éva, a helyi szervezet elnöke. Ünnepi gondolatok a keresztény hitről címmel Makláry Ákos, a KÉSZ országos elnöke tart előadást.
