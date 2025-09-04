szeptember 4., csütörtök

Kisvárda

57 perce

Kétszer műtötték Kisvárdán, kétszer is így bántak vele a kórházban!

Egy férfi nem tartotta magában a véleményét, és a Kisvárdán Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg háláját a kórházi dolgozóknak.

Nagy Zoltán
Forrás: Illusztráció / Google Maps / Sz. Z.

„Szeretnék köszönetet mondani a Kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház általános sebészeti osztály dolgozóinak, elsősorban dr. Ésik László osztályvezető főorvos úrnak és kollégáinak, az ápolóknak, altató orvosoknak és műtősöknek a szakszerű ellátásért és az empátiáért – írta. – Ebben az évben két műtétem volt, és a szakmai tudásuknak, valamint a gyógyítás iránti elkötelezettségüknek köszönhetően problémamentes volt a felépülésem. Külön szeretném kiemelni Radvánszki László műtőst, akinek segítségével sikerült legyőznöm a félelmemet. Jó emlékekkel távoztam a kórházból. Sok sikert és jó egészséget kívánok minden dolgozónak, hiszen én csak kedves, segítőkész emberekkel találkoztam. Még egyszer köszönök mindent!”

A poszt nagy visszhangot keltett a csoportban, sokan örültek a pozitív hangvételű beszámolónak.

„Nagyon jóleső érzés dicséretet hallani az egészségügyi dolgozókról” – írta egy hozzászóló. Egy másik hölgy pedig megerősítette a férfi tapasztalatait: „A férjemet is ott műtötték, ugyanezt tapasztalta ő is. Mindenki kedves és aranyos, nemcsak a sebészeten, hanem minden osztályon. Még a portások is. Mi is köszönjük szépen!”

 

