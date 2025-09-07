szeptember 7., vasárnap

Kiállítás

3 órája

Olyan alkotások születtek, amilyenekre senki se számított: pár napig még mindenki megnézheti!

Címkék#ófehértói könyvtár#kézműves#élmény

A nyári szünidőben kézművesfoglalkozásokat szerveztek a gyerekeknek a községi könyvtárban. Az elkészült művekből kiállítás nyílt Ófehértón.

Szon.hu
Olyan alkotások születtek, amilyenekre senki se számított: pár napig még mindenki megnézheti!

Különleges kiállítás nyílt Ófehértón

Fotó: googlemaps

Mandalafestésre, gyémántszemes kirakó és számfestők készítésére, valamint gyöngyfűzésre várták az érdeklődőket az ófehértói könyvtárban. A gyerekek kézműves foglalkozáson készített műveit bemutató kiállítás szeptember közepéig látható.

kiállítás
Mandala kiállítás nyílt az ófehértói könyvtárban
Fotó: könyvtár

Kiállítás a gyerekek alkotásaiból

Sokakat megmozgatott a kezdeményezés, így a közösen eltöltött délelőttök vidám és jó hangulatban teltek. A legnagyobb sikere a mandalafestésnek volt, ami lehetőséget adott a résztvevőknek arra, hogy színeken és formákon keresztül fejezzék ki önmagukat. Ezek a kör alakú minták a keleti kultúrákban hagyományosan meditációs célt szolgálnak, de mindenhol kiváló eszköznek bizonyulnak a kreatív kikapcsolódásra. A gyémántszemes kirakózás és a számfestők készítése igazi türelmet igénylő, mégis rendkívül szórakoztató elfoglaltság volt. A foglalkozások végén az elkészült művekből kiállítást is rendeztek, amely méltó lezárása volt ennek a tartalmas és élményekben gazdag programsorozatnak - számoltak be az ófehértói közösségi ház intézményvezetője, Pálvölgyiné Hajzer Irén. A mandala kiállítás szeptember 15-ig látogatható.

 

