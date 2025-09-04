szeptember 4., csütörtök

Kétszeres ünnep

1 órája

Tudtad, hogy 34 milliós városból érkezett kínai delegáció Nyíregyházára? Szemvillanás alatt lepapírozták a megállapodást

Megerősítették a korábbi megállapodásukat. A Chongqing Industry Polytechnic University és a Nyíregyházi Egyetem együttműködése folytatódik.

Szon.hu
Tudtad, hogy 34 milliós városból érkezett kínai delegáció Nyíregyházára? Szemvillanás alatt lepapírozták a megállapodást

Fotó: Norbert Vaczy

Kínai partnerintézmény delegációja látogatott a Nyíregyházi Egyetemre. A szabolcsi felsőoktatási intézmény és a kínai Chongqing Industry Polytechnic University 2022-ben kezdődött együttműködése új szakaszához érkezett. A korábbi megállapodásukat megerősítve rögzítették szerződésben a közös képzési program további részleteit. Az együttműködés célja, hogy a kínai hallgatók a Chongqing Egyetemen teljesített programtervező informatikus alapképzés után Nyíregyházán folytathatják tanulmányaikat, ahol két szemesztert követően diplomát szerezhetnek. A frissen aláírt dokumentum meghatározza többek között azokat a tantárgyakat, amelyeket a Nyíregyházi Egyetemen kell teljesíteniük, valamint rögzíti, hogy a megszerzett végzettség alapján mely tárgyakat ismeri el a magyar intézmény kreditként.

Kína Csungking megalopolisz
Kína Csungking megalopoliszából érkezett a delegáció Fotó: Váczy Norbert


Kína 34 milliós városából érkezett a delegáció

A program, melynek résztvevő hallgatói a későbbiekben a nyíregyházi campuson folytathatják tanulmányaikat, szeptemberben indul el Kínában. A Chongqing Industry Polytechnic University elsősorban az informatika, építészet, elektrotechnika, mélyépítés, gépgyártás, kohászat és menedzsment tudományok területén szerzett elismertséget, és a 2024-es világegyetemek akadémiai rangsorában az első kétszáz intézmény között szerepel.
A kínai delegációt többek között fogadta dr. Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke.

 

Chongqing magyarul Csungking, 34 (!) millió lakosú kínai nagyváros a Jangce partján. Nevének jelentése: csung – ismét, újra, csing – ünnepel, azaz kétszeres ünnep.
Csungking alapvetően két régióból áll: egyrészt magából a városból, másrészt az azt körülölelő, közigazgatásilag hozzá tartozó mezőgazdasági területekből. Korábban a város Szecsuan tartomány része volt. 1997. március 14-től azonban hozzácsatolva a környező járásokat, leválasztották Szecsuanról, és tartományi szintű közigazgatási egységgé emelték, amely csak a központi kormányzatnak van alárendelve.

Csungking, a pörgős kínai város, ahol átvonatozhatsz a házakon - olvasható egy igazán érdekes cikkben.

Kína ház vonat
Kína 34 milliós nagyvárosának specialitása Fotó: utazomajom.hu 

 

