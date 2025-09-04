Tudtad, hogy 34 milliós városból érkezett kínai delegáció Nyíregyházára? Szemvillanás alatt lepapírozták a megállapodást

Kínai partnerintézmény delegációja látogatott a Nyíregyházi Egyetemre. A szabolcsi felsőoktatási intézmény és a kínai Chongqing Industry Polytechnic University 2022-ben kezdődött együttműködése új szakaszához érkezett. A korábbi megállapodásukat megerősítve rögzítették szerződésben a közös képzési program további részleteit. Az együttműködés célja, hogy a kínai hallgatók a Chongqing Egyetemen teljesített programtervező informatikus alapképzés után Nyíregyházán folytathatják tanulmányaikat, ahol két szemesztert követően diplomát szerezhetnek. A frissen aláírt dokumentum meghatározza többek között azokat a tantárgyakat, amelyeket a Nyíregyházi Egyetemen kell teljesíteniük, valamint rögzíti, hogy a megszerzett végzettség alapján mely tárgyakat ismeri el a magyar intézmény kreditként.

Kína Csungking megalopoliszából érkezett a delegáció Fotó: Váczy Norbert



Kína 34 milliós városából érkezett a delegáció

A program, melynek résztvevő hallgatói a későbbiekben a nyíregyházi campuson folytathatják tanulmányaikat, szeptemberben indul el Kínában. A Chongqing Industry Polytechnic University elsősorban az informatika, építészet, elektrotechnika, mélyépítés, gépgyártás, kohászat és menedzsment tudományok területén szerzett elismertséget, és a 2024-es világegyetemek akadémiai rangsorában az első kétszáz intézmény között szerepel.

A kínai delegációt többek között fogadta dr. Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke.