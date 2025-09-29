szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

10°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kincsvadászok

3 órája

Túl őszinte volt a Kincsvadászok nyíregyházi embere, ezt gondolja a műsor vendégeiről

Címkék#Megyesi Balázs#kincsvadászok műsor#Till Attila

Bár még hivatalos időpontot nem adott ki a TV2, de már nagyon úgy néz ki, hogy folytatódik a népszerű műtrágykereskedő show. A Kincsvadászok forgatásáról már egy-két videó is felkerült a netre.

Szon.hu

Több bizonyíték is van rá, hogy forog a TV2 közkedvelt műtárgykereskedő showjának az új évada! Vármegyénkből is népes rajongótábora van a Kincsvadászok műsornak, eladóként is sokan váltak meg jó pénzért a tárgyaiktól. 

Kincsvadászok, új évad, műtárgyszakértő
Különleges tárgyakat visznek a Kincsvadászok elé vármegyénkből is
Fotó: TV2

A műtárgykereskedő show eddigi évadai hatalmas népszerűségnek örvendtek. Vármegyénkből is rengeteg tárgyat vittek az eladók a Kincsvadászok kereskedői elé, akik a legtöbbre azonnal le is csaptak. Szinte nem akadt olyan, ami ne keltette volna fel a figyelmüket  így vagy úgy. Ezekről folyamatosan beszámoltunk olvasóinknak, hiszen mindenkit érdekeltek az itteni különleges tárgyak, a szakértők is rácsodálkoztak néhány darabra, nem lesz ez máshogy a hamarosan induló részek esetében sem.

A Kincsvadászok új évada

Senki nem gondolta volna, hogy ekkora sikere lesz ennek a műsornak. Habár minden résztvevő nagyon lelkes volt már az induláskor is, de úgy gondolták, hogy csak egy újabb kulturális műsor lesz. Azonban nagyon kinőtte magát a Kincsvadászok a várthoz képest. Ezért is nagy öröm, hogy a napokban Fischer Gábor, a TV2 Média Csoport programigazgatója bejelentette az Instagram oldalán, hogy már elkezdődtek az új évad forgatásai. Egyelőre sokat még nem árultak el, de az biztos, hogy már nagyon sokan várják a részeket, hiszen az ország egyik legkedveltebb műsorává vált a Kincsvadászok! A 2024-ben induló műsort az idén is Till Attila vezeti majd. A műsorból eddig három évad készült, az új részek és az ismétlések végig toronymagasan nyerték a sávjukat, sőt a VIP adások is kiemelkedően teljesítettek. Tilla nagyon érdekesnek tartja a műsort, mert nem csak különleges tárgyakkal, hanem érdekes családtörténetekkel, izgalmas élethelyzetekkel is lehet találkozni, ettől is olyan valódi a műsor. Valamint azt is a műsor számlájára írta, hogy rengeteget lehet tanulni egyik adásról a másikra a műtárgyszakértőktől, a kereskedőktől és az eladóktól is. 

293A9874
Kelen Anna művészettörténész, Megyesi Balázs műtárgyszakértő, és Till Attila a Kincsvadászok műsorvezetője
Fotó: MW-archív

Egy következő videóban Tilla bemutatta Fischer Gábornak a Kincsvadászok stúdióját, ami egyelőre nem változott sokat. Az eladók az új évadban is először a szakértői szobába érkeznek meg, ami a nézőknek is ismerős lehet. Itt fogadja a műsorvezető mellett a vendégeket Kelen Anna vagy Megyesi Balázs műtárgyszakértők. Kelen Anna művészettörténész főként festményeket és kerámiákat szakért és kutat, aki a Virág Judit Galéria vezetője, művészettörténésze és árverésvezetője. Nevéhez fűződik a magyar aukciós rekord leütése is, Csontváry Kosztka Tivadar: Titokzatos sziget festménye 460 millió forintért kelt el. A nyíregyháziaknak pedig már nem is kell bemutatni Megyesi Balázst, aki főként hagyatékbecsléssel foglalkozik, miközben galériát vezet és oktat is, számos alkalommal írtunk már a vármegyeszékhelyhez fűződő viszonyáról, és azokról a tárgyakról, amelyeket az országot és a világot járva felfedez.

Háromféle eladó létezik 

Tehát a Kincsvadászok szakértői helyiségében az eladók megmutatják, hogy mit szeretnének bevinni licitre, elmondják a tárgyakhoz fűződő viszonyukat, és hogy miért akarnak megválni tőle, és persze, hogy mennyiért, majd jöhet a licitháború a kereskedők előtt.

Megyesi Balázs elmesélte, hogy háromféle eladó érkezik általában a stúdióba:

Van aki illúziókkal jön be, nagyon-nagyon magas árral, ilyen esetben azért valahogy helyre kell tenni a dolgokat. Van akinek teljesen reális elképzelése van, és akad, aki viszont sokkal kevesebbet gondol, mint amennyit a tárgya ér. Az előző évadokban értek óriási meglepetések

 – mondta mosolyogva a nyíregyházi műtárgyszakértő, és megjegyezte: nehéz letörni például húsz év illúzióját, amikor azt hiszi valaki, hogy óriási családi kincset örökölt, de közben csak az érzelmi háttere jelent sokat az érintetteknek.

  • Dr. Katona Szandra műtárgykereskedő is már sejtelmes videót posztolt a Kincsvadászok megszokott helyszínéről, amiben egyértelműen kijelenti, hogy forognak a kamerák.
  • Valamint Molnár Viktor sem rejtette véka alá, hogy egy időre az ismerős díszletek között folytatja a napi tevékenységét. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu