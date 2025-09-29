3 órája
Túl őszinte volt a Kincsvadászok nyíregyházi embere, ezt gondolja a műsor vendégeiről
Bár még hivatalos időpontot nem adott ki a TV2, de már nagyon úgy néz ki, hogy folytatódik a népszerű műtrágykereskedő show. A Kincsvadászok forgatásáról már egy-két videó is felkerült a netre.
Több bizonyíték is van rá, hogy forog a TV2 közkedvelt műtárgykereskedő showjának az új évada! Vármegyénkből is népes rajongótábora van a Kincsvadászok műsornak, eladóként is sokan váltak meg jó pénzért a tárgyaiktól.
A műtárgykereskedő show eddigi évadai hatalmas népszerűségnek örvendtek. Vármegyénkből is rengeteg tárgyat vittek az eladók a Kincsvadászok kereskedői elé, akik a legtöbbre azonnal le is csaptak. Szinte nem akadt olyan, ami ne keltette volna fel a figyelmüket így vagy úgy. Ezekről folyamatosan beszámoltunk olvasóinknak, hiszen mindenkit érdekeltek az itteni különleges tárgyak, a szakértők is rácsodálkoztak néhány darabra, nem lesz ez máshogy a hamarosan induló részek esetében sem.
A Kincsvadászok új évada
Senki nem gondolta volna, hogy ekkora sikere lesz ennek a műsornak. Habár minden résztvevő nagyon lelkes volt már az induláskor is, de úgy gondolták, hogy csak egy újabb kulturális műsor lesz. Azonban nagyon kinőtte magát a Kincsvadászok a várthoz képest. Ezért is nagy öröm, hogy a napokban Fischer Gábor, a TV2 Média Csoport programigazgatója bejelentette az Instagram oldalán, hogy már elkezdődtek az új évad forgatásai. Egyelőre sokat még nem árultak el, de az biztos, hogy már nagyon sokan várják a részeket, hiszen az ország egyik legkedveltebb műsorává vált a Kincsvadászok! A 2024-ben induló műsort az idén is Till Attila vezeti majd. A műsorból eddig három évad készült, az új részek és az ismétlések végig toronymagasan nyerték a sávjukat, sőt a VIP adások is kiemelkedően teljesítettek. Tilla nagyon érdekesnek tartja a műsort, mert nem csak különleges tárgyakkal, hanem érdekes családtörténetekkel, izgalmas élethelyzetekkel is lehet találkozni, ettől is olyan valódi a műsor. Valamint azt is a műsor számlájára írta, hogy rengeteget lehet tanulni egyik adásról a másikra a műtárgyszakértőktől, a kereskedőktől és az eladóktól is.
Egy következő videóban Tilla bemutatta Fischer Gábornak a Kincsvadászok stúdióját, ami egyelőre nem változott sokat. Az eladók az új évadban is először a szakértői szobába érkeznek meg, ami a nézőknek is ismerős lehet. Itt fogadja a műsorvezető mellett a vendégeket Kelen Anna vagy Megyesi Balázs műtárgyszakértők. Kelen Anna művészettörténész főként festményeket és kerámiákat szakért és kutat, aki a Virág Judit Galéria vezetője, művészettörténésze és árverésvezetője. Nevéhez fűződik a magyar aukciós rekord leütése is, Csontváry Kosztka Tivadar: Titokzatos sziget festménye 460 millió forintért kelt el. A nyíregyháziaknak pedig már nem is kell bemutatni Megyesi Balázst, aki főként hagyatékbecsléssel foglalkozik, miközben galériát vezet és oktat is, számos alkalommal írtunk már a vármegyeszékhelyhez fűződő viszonyáról, és azokról a tárgyakról, amelyeket az országot és a világot járva felfedez.
Hihetetlenül értékes aranytárgyat talált a nyíregyházi műtárgyszakértő! Mutatjuk, hogy csinálta, ebből mindenki tanulhat!
Háromféle eladó létezik
Tehát a Kincsvadászok szakértői helyiségében az eladók megmutatják, hogy mit szeretnének bevinni licitre, elmondják a tárgyakhoz fűződő viszonyukat, és hogy miért akarnak megválni tőle, és persze, hogy mennyiért, majd jöhet a licitháború a kereskedők előtt.
Megyesi Balázs elmesélte, hogy háromféle eladó érkezik általában a stúdióba:
Van aki illúziókkal jön be, nagyon-nagyon magas árral, ilyen esetben azért valahogy helyre kell tenni a dolgokat. Van akinek teljesen reális elképzelése van, és akad, aki viszont sokkal kevesebbet gondol, mint amennyit a tárgya ér. Az előző évadokban értek óriási meglepetések
– mondta mosolyogva a nyíregyházi műtárgyszakértő, és megjegyezte: nehéz letörni például húsz év illúzióját, amikor azt hiszi valaki, hogy óriási családi kincset örökölt, de közben csak az érzelmi háttere jelent sokat az érintetteknek.
- Dr. Katona Szandra műtárgykereskedő is már sejtelmes videót posztolt a Kincsvadászok megszokott helyszínéről, amiben egyértelműen kijelenti, hogy forognak a kamerák.
- Valamint Molnár Viktor sem rejtette véka alá, hogy egy időre az ismerős díszletek között folytatja a napi tevékenységét.
