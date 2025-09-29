Túl őszinte volt a Kincsvadászok nyíregyházi embere, ezt gondolja a műsor vendégeiről

Több bizonyíték is van rá, hogy forog a TV2 közkedvelt műtárgykereskedő showjának az új évada! Vármegyénkből is népes rajongótábora van a Kincsvadászok műsornak, eladóként is sokan váltak meg jó pénzért a tárgyaiktól.

Különleges tárgyakat visznek a Kincsvadászok elé vármegyénkből is

Fotó: TV2

A műtárgykereskedő show eddigi évadai hatalmas népszerűségnek örvendtek. Vármegyénkből is rengeteg tárgyat vittek az eladók a Kincsvadászok kereskedői elé, akik a legtöbbre azonnal le is csaptak. Szinte nem akadt olyan, ami ne keltette volna fel a figyelmüket így vagy úgy. Ezekről folyamatosan beszámoltunk olvasóinknak, hiszen mindenkit érdekeltek az itteni különleges tárgyak, a szakértők is rácsodálkoztak néhány darabra, nem lesz ez máshogy a hamarosan induló részek esetében sem.

A Kincsvadászok új évada

Senki nem gondolta volna, hogy ekkora sikere lesz ennek a műsornak. Habár minden résztvevő nagyon lelkes volt már az induláskor is, de úgy gondolták, hogy csak egy újabb kulturális műsor lesz. Azonban nagyon kinőtte magát a Kincsvadászok a várthoz képest. Ezért is nagy öröm, hogy a napokban Fischer Gábor, a TV2 Média Csoport programigazgatója bejelentette az Instagram oldalán, hogy már elkezdődtek az új évad forgatásai. Egyelőre sokat még nem árultak el, de az biztos, hogy már nagyon sokan várják a részeket, hiszen az ország egyik legkedveltebb műsorává vált a Kincsvadászok! A 2024-ben induló műsort az idén is Till Attila vezeti majd. A műsorból eddig három évad készült, az új részek és az ismétlések végig toronymagasan nyerték a sávjukat, sőt a VIP adások is kiemelkedően teljesítettek. Tilla nagyon érdekesnek tartja a műsort, mert nem csak különleges tárgyakkal, hanem érdekes családtörténetekkel, izgalmas élethelyzetekkel is lehet találkozni, ettől is olyan valódi a műsor. Valamint azt is a műsor számlájára írta, hogy rengeteget lehet tanulni egyik adásról a másikra a műtárgyszakértőktől, a kereskedőktől és az eladóktól is.

Kelen Anna művészettörténész, Megyesi Balázs műtárgyszakértő, és Till Attila a Kincsvadászok műsorvezetője

Fotó: MW-archív

Egy következő videóban Tilla bemutatta Fischer Gábornak a Kincsvadászok stúdióját, ami egyelőre nem változott sokat. Az eladók az új évadban is először a szakértői szobába érkeznek meg, ami a nézőknek is ismerős lehet. Itt fogadja a műsorvezető mellett a vendégeket Kelen Anna vagy Megyesi Balázs műtárgyszakértők. Kelen Anna művészettörténész főként festményeket és kerámiákat szakért és kutat, aki a Virág Judit Galéria vezetője, művészettörténésze és árverésvezetője. Nevéhez fűződik a magyar aukciós rekord leütése is, Csontváry Kosztka Tivadar: Titokzatos sziget festménye 460 millió forintért kelt el. A nyíregyháziaknak pedig már nem is kell bemutatni Megyesi Balázst, aki főként hagyatékbecsléssel foglalkozik, miközben galériát vezet és oktat is, számos alkalommal írtunk már a vármegyeszékhelyhez fűződő viszonyáról, és azokról a tárgyakról, amelyeket az országot és a világot járva felfedez.