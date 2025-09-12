Leszerepelt a nyíregyházi bolt! Most derült ki, mit találtak bent a hatósági ellenőrzésen

A kisállattartás egyre népszerűbb, ezért számos állatkereskedés működik szerte az országban. Ezeknek a létesítményeknek több jogszabályi előírásnak is meg kell felelniük, ugyanakkor a kínálatról az üzletek maguk dönthetnek, melynek következtében jelentős különbségek lehetnek közöttük. A Nébih hatósági ellenőrei összesen 11 létesítményt látogattak meg országszerte. Lássuk, mit ellenőriztek.

Kisállat-kereskedések ellenőrzése

A kedvtelésből tartott állatok tartására és forgalmazására vonatkozó előírásokat a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet határozza meg. Emellett természetesen a különböző jogszabályokban előírt állatvédelmi és állat-egészségügyi szabályokat egyaránt szükséges betartani. Az ellenőrzött kereskedések közül 10 esetben hiányzott a naprakész nyilvántartás vezetése.

Gyakori probléma volt a létesítményekben kötelezően kifüggesztendő vásárlói tájékoztató és a vásárlók részére átadandó ismertető hiánya vagy hiányos tartalma, de négy-négy esetben a működési engedélyt és a működési szabályzatot sem tudták bemutatni a helyszínen

– olvasható a szupermenta.hu oldalon.

A hatóság vizsgálta a vonatkozó állategészségügyi , állatvédelmi , illetve gyógyszerforgalmazási jogszabályoknak való megfelelést. Állatgyógyászati készítmények jogszabályellenes- forgalmazása miatt indult eljárás két bolt ellen is.

A kisállat-kereskedés teszt keretében ellenőrzött létesítményeket négy kategóriába sorolták: kiválóan megfelelt, átlag feletti, átlagos és átlag alatti. A minősítések alapját elsősorban a hatósági ellenőrzés eredményei adták, de a fogyasztói szempontok szerint összeállított kérdőív válaszait is értékelte az oldal. A kifogásolt, nem megfelelő kategóriába egy nyíregyházi üzlet is bekerül. A lista itt található, egy térképen is jelölték az oldalon.