Leszerepelt a nyíregyházi bolt! Most derült ki, mit találtak bent a hatósági ellenőrzésen
Több jogszabálynak is meg kell felelniük együttesen. Kisállat-kereskedések ellenőrzése: nyíregyházi bolt is fennakadt a rostán.
A kisállattartás egyre népszerűbb, ezért számos állatkereskedés működik szerte az országban. Ezeknek a létesítményeknek több jogszabályi előírásnak is meg kell felelniük, ugyanakkor a kínálatról az üzletek maguk dönthetnek, melynek következtében jelentős különbségek lehetnek közöttük. A Nébih hatósági ellenőrei összesen 11 létesítményt látogattak meg országszerte. Lássuk, mit ellenőriztek.
Kisállat-kereskedések ellenőrzése
A kedvtelésből tartott állatok tartására és forgalmazására vonatkozó előírásokat a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet határozza meg. Emellett természetesen a különböző jogszabályokban előírt állatvédelmi és állat-egészségügyi szabályokat egyaránt szükséges betartani. Az ellenőrzött kereskedések közül 10 esetben hiányzott a naprakész nyilvántartás vezetése.
Gyakori probléma volt a létesítményekben kötelezően kifüggesztendő vásárlói tájékoztató és a vásárlók részére átadandó ismertető hiánya vagy hiányos tartalma, de négy-négy esetben a működési engedélyt és a működési szabályzatot sem tudták bemutatni a helyszínen
– olvasható a szupermenta.hu oldalon.
A hatóság vizsgálta a vonatkozó állategészségügyi , állatvédelmi , illetve gyógyszerforgalmazási jogszabályoknak való megfelelést. Állatgyógyászati készítmények jogszabályellenes- forgalmazása miatt indult eljárás két bolt ellen is.
A kisállat-kereskedés teszt keretében ellenőrzött létesítményeket négy kategóriába sorolták: kiválóan megfelelt, átlag feletti, átlagos és átlag alatti. A minősítések alapját elsősorban a hatósági ellenőrzés eredményei adták, de a fogyasztói szempontok szerint összeállított kérdőív válaszait is értékelte az oldal. A kifogásolt, nem megfelelő kategóriába egy nyíregyházi üzlet is bekerül. A lista itt található, egy térképen is jelölték az oldalon.
