Mi történik ebben a szabolcsi városban? Egyre másra nyítnak világcégek és gyorséttermek

El sem lehetett képzelni még 20-30 évvel ezelőtt, hogy nem akármilyen világcégek telepedjenek le Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Nyíregyházán már megszokhatták a helyiek, hogy mindig nyílik új üzlet, de Kisvárda is már az élen jár.

Világcégek települnek be Kisvárdára

Fotó: kisvarda.hu

Az utóbbi pár évben gyakran adtunk hírt arról, hogy gombamód szaporodnak az egész világon népszerű vállalatok hazánkban. Kisvárda fejlődése is nagy lendületet vett. A város már eddig is olyan különlegességgel várta a turistákat, mint az egyedülálló Cinemaqua filmpark, vagy a Várszínház, Rétközi Múzeum, a kisvárdai vár, Bódi László „Cipő” Emléksétány, de olyan nagy cégek is a várost gyarapítják, mint például a Master Good. Nem véletlen, hogy a világhírű étteremláncok is megvetették itt a lábukat, de népszerű cégek is sorra nyitják az üzeleteiket.

Gyorséttermek Kisvárdán

Három évvel ezelőtt kígyózó sorokban várták az első McDonald's étterem megnyitását a helyiek és a környéken lakók. Nyíregyháza után a vármegyében elsőként Kisvárdán nyílt ilyen gyorsétterem, majd két év múlva Mátészalka következett. Kisvárdán Magyarország 97. Mekijére akkora volt akkor az érdeklődés, hogy a bejáratnál több 10 méteres, a McDrive-nál pedig csaknem 2 kilométeres sor alakult ki, aminek a vége már a belvárosáig ért, még rendőri irányításra is szükség volt. Népszerűsége azóta is töretlen, bár kapott egy vetélytársat is.