Mi történik ebben a szabolcsi városban? Egyre másra nyítnak világcégek és gyorséttermek
Igazán meg fog lepődni, aki évekkel ezelőtt járt utoljára Szabolcs vármegyében. Egyre több vállalat, üzlet és gyorsétterem nyílik, ez jellemző Kisvárda fejlődésére is.
Folyamatosan nyitnak új üzletek
El sem lehetett képzelni még 20-30 évvel ezelőtt, hogy nem akármilyen világcégek telepedjenek le Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Nyíregyházán már megszokhatták a helyiek, hogy mindig nyílik új üzlet, de Kisvárda is már az élen jár.
Az utóbbi pár évben gyakran adtunk hírt arról, hogy gombamód szaporodnak az egész világon népszerű vállalatok hazánkban. Kisvárda fejlődése is nagy lendületet vett. A város már eddig is olyan különlegességgel várta a turistákat, mint az egyedülálló Cinemaqua filmpark, vagy a Várszínház, Rétközi Múzeum, a kisvárdai vár, Bódi László „Cipő” Emléksétány, de olyan nagy cégek is a várost gyarapítják, mint például a Master Good. Nem véletlen, hogy a világhírű étteremláncok is megvetették itt a lábukat, de népszerű cégek is sorra nyitják az üzeleteiket.
Gyorséttermek Kisvárdán
Három évvel ezelőtt kígyózó sorokban várták az első McDonald's étterem megnyitását a helyiek és a környéken lakók. Nyíregyháza után a vármegyében elsőként Kisvárdán nyílt ilyen gyorsétterem, majd két év múlva Mátészalka következett. Kisvárdán Magyarország 97. Mekijére akkora volt akkor az érdeklődés, hogy a bejáratnál több 10 méteres, a McDrive-nál pedig csaknem 2 kilométeres sor alakult ki, aminek a vége már a belvárosáig ért, még rendőri irányításra is szükség volt. Népszerűsége azóta is töretlen, bár kapott egy vetélytársat is.
Újabb KFC étterem nyílt vármegyénkben! Kígyózó sorokban várták a különleges csirkés gyorsételeket
Ahogy beszámoltunk róla augusztus végén, a Várda Bevásárlóközpont területén új üzletek és immár KFC étterem is várja a vásárlókat. Vármegyénkben ez már a harmadik csirkés ételeket kínáló egysége a világhírű gyorsétterem-láncnak. Idáig Nyíregyházán lehetett csak betérni egy kis pipiropogósra, de augusztus 22. óta már Kisvárdán is megkóstolhatják a sok finomságot a vendégek. A Kentucky Fried Chicken egyedi ízvilágára a megnyitó napján rengetegen voltak kíváncsiak, kígyózó sorokban várták itt is a helyiek az új gyorsétterem specialitásait.
Nagy vállalatok és új üzletek
A héten jelentették be a polgári repülőgépek javításával foglalkozó vállalat, az Aero Space Power legújabb beruházását: a hazai tulajdonú cég 2 milliárd forintért bővíti a kisvárdai telephelyét. A fejlesztéshez az állam 500 millió forint támogatást nyújt, így segítve a dolgozók számának kétszáz fölé emelését. Az Aero Space Kisvárdán a világ legjobb repülőgépturbina-javító vállalatai közé tartozik. A magyar vállalat mind a kínai, mind az amerikai, mind az európai légügyi hatóságok elismerésével olyan repülőgép-alkatrészek és repülőgép-turbinák javítási képességét hozta létre, amely a világon is a párját ritkítja.
Figyelem! Újabb üzletet nyit a népszerű és nagyon olcsó áruházlánc Szabolcs vármegyében
Legutóbb pedig arról számoltunk be, hogy újabb üzletet nyit a népszerű és nagyon olcsó áruházlánc Kisvárdán. A nyíregyházi kettő, és a mátészalkai után a Várda Market ad majd helyet az új Sinsay üzletnek. A Magyarországon immáron 69 üzlettel rendelkező lengyel divatmárka, az olcsó, mégis divatos darabokkal várja a vásárlókat. Előreláthatólag október 9-én reggel 9 órától várják a vásárlókat. Azonban nem ez az egyetlen üzlet nyílik meg akkor, további meglepetést is tartogat a bevásárlóközpont, amiről folyamatosan hírt fogunk adni.
