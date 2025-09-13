szeptember 13., szombat

Önzetlen segítség

1 órája

Kisvárdán nyújthatják karjukat a civil véradók

Munkatársunktól
Kisvárdán nyújthatják karjukat a civil véradók

Minden évben egyre népszerűbb a civil véradás Szabolcs-Szatmár-Beregben

Fotó: Illusztráció: Dodó Ferenc archívuma

Nyolcadik alkalommal szervez civil véradást a Hierotheosz Egyesület, a vöröskereszt megyei szervezete és az országos Vérellátó Szolgálat. A helyszín ezúttal a Kisvárdai Konferencia Központ lesz, ahol szeptember 25-én, csütörtökön 9 és 13 óra között nyújthatják karjukat az önkéntes véradók. Előzetes regisztráció: szeptember 23-a 16 óráig a [email protected] e-mail címen.

 

