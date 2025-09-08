1 órája
Kiugorhatott egy gyerek a nyíregyházi vonatból, a mentőhelikoptert is riasztani kellett
A nyíregyházi vonalon történt az eset, ami sokakat megdöbbentett. Egy gyerek kiugrott a mozgó vonatból, mert nem volt jegye.
Kiugrott a mozgó vonatból a gyerek: a helyszínen szerzett információink szerint a jegyellenőrtől való félelmében és mert érvényes jegy nélkül utazott az adott szerelvényen, egy 10 év körüli gyerek úgy döntött, a mozgó vonat ablakán keresztül hagyja el a kocsit. –írja a Borsod Online
Megdöbbentő eset: kiugrott a mozgó vonatból
A Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat (5112) csak Taktaharkányig közlekedett a történtek miatt.
További részletek és fotók a helyszínről ide kattintva érhetők el a boon.hu oldalon.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Kiadták a riasztást, durva, ami felénk közelít: zivatar, felhőszakadás, jégeső – a szomszéd vármegyét már elérte (videó)
Alig kezdődött meg a hét, már egy durva baleset Nyíregyházán – egy embert kórházba szállítottak
Ajánljuk még:
Baleset történt a Korányi közben
Bevásárlókocsival játszottak a gyerekek, de csúnya vége lett – mentőt kellett hívni
Három gyerek egy bevásárlókocsiban tolták egymást, a játék azonban csúnya vége lett. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Rosszul lett vezetés közben – az elmúlt időszakban több hír is kezdődött így
Rosszul lett a volán mögött, fékezés nélkül gázolta halálra a biciklist
A hirtelen egészségügyi probléma miatt bekövetkező közúti balesetek nem túl gyakoriak, de annál veszélyesebbek... A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.