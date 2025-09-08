Kiugorhatott egy gyerek a nyíregyházi vonatból, a mentőhelikoptert is riasztani kellett

Kiugrott a mozgó vonatból a gyerek: a helyszínen szerzett információink szerint a jegyellenőrtől való félelmében és mert érvényes jegy nélkül utazott az adott szerelvényen, egy 10 év körüli gyerek úgy döntött, a mozgó vonat ablakán keresztül hagyja el a kocsit. –írja a Borsod Online

Kiugrott a mozgó vonatból egy gyerek a nyíregyházi vonalon

Forrás: Fotó: Takács József/ boon.hu

Megdöbbentő eset: kiugrott a mozgó vonatból

A Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat (5112) csak Taktaharkányig közlekedett a történtek miatt.

