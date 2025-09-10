Poshadt sör, ablaktisztító szagú vodka, aranyért csak két ital: ezt tapasztalták a vendégek a nyíregyházi kocsmákban

A sok színvonalas hely mellett mindenhol találni olyan egységeket, amelyek felett az idő eljárt, vagy éppen a vendég soha nem fog visszatérni oda, mert nem azt kapta, amire számított. Nemrégiben összeszedtük, hogy a nyíregyházi éttermek többsége nagyon jó értékelést kap, sokan jó szájízzel távoznak, azonban nem lehet mindig minden tökéletes, így van ez egy kocsma vagy söröző esetében is.

Nyíregyházán több kocsma is kapott értékelést a Google-ban

Fotó: MW-archív

Kocsmatúra Nyíregyházán

A vendéglátás és az italok minősége nem minden esetben tart lépést az elvárásokkal. A negatív vélemények közül szemléztünk, hátha tanulnak belőle a helyi egységek. A Google értékelések mindenütt kiválóak, de ha jobban belevetjük magunkat a vendégvéleményekbe, meglepő részletekre bukkanhatunk, a sok pozitív vélemény mellett bizony előfordult néhány kedvezőtlen észrevétel is.

A vendégek legtöbbször az italok minőségét, a tisztaságot, a pultosok viselkedését kritizálták.

A legviccesebb történetet egy állomás közeli kocsma értékelésében olvastuk, ahol is állítólag egy értékes aranynyakláncért ivott egy férfi két italt. Ezt azonban valaki nagyon nehezményezte. Ezt írta, némi helyesírási javítással kiegészítve:

Sziasztok, hogy lehet az hogy egy ittas férfi bemegy, és nem pénzbe fizet, hanem a feleségének az arany nyakékjével? Ez normális? A tulajdonos számát aki tudja, adja már meg, mert megyek a rendőrségre és feljelentést teszek. Én a feleség vagyok, és most az idő 2 óra 43 perc, és első dolgom az lesz, hogy megkeresem az üzemeltetőt aki ezt a helyet üzemelteti, és feljelentést teszek. Mivel a kiszolgáló hölgy az arany ékszert vette el, ami nem olcsó, egy ittas férfitól. Értéke 280 ezer forint és kétlem, hogy egy részeg férfi két italért annyit fizessen.

Erre a helyre mások is panaszkodtak:

Egy igazi - elnézést a kifejezésért - suttyó hely. A történet röviden: este betértem egy jégkrémért, melyért kikészítettem a mellékelt árlistán található összeget. A pultos azonban mondta, hogy azok az árak nem érvényesek, ekkor elővett egy koszos papírlapot, amire ez volt feljegyezve: tölcséres fagyi, 400 Ft. Természetesen a kijáratnál a táblán, amin a kínálat is található, egyáltalán nem ez volt. Ezt szóvá téve, az amúgy sem túl kedves pultos hölgyemény mondta, hogy nem muszáj megvenni... El nem tudom képzelni mit művelhetnek az amúgy is elég érdekes célközönségükkel, ha engem is így le akartak húzni. Természetesen nyugtát, számlát nem kaptam a vásárlásról.

Egy belváros közeli söröző nyitvatartása a pultos gorombasága, és a biztonsági szolgálat verte ki sok embernél a biztosítékot.