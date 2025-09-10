37 perce
Poshadt sör, ablaktisztító szagú vodka, aranyért csak két ital: ezt tapasztalták a vendégek a nyíregyházi kocsmákban
Nyíregyháza és a vármegye szinte hemzseg a turistáktól, rengetegen özönlenek a térségbe. Sokféle program és látnivaló mellett finomakat lehet enni, és sokféle kocsma is várja a lazulni vágyókat.
A sok színvonalas hely mellett mindenhol találni olyan egységeket, amelyek felett az idő eljárt, vagy éppen a vendég soha nem fog visszatérni oda, mert nem azt kapta, amire számított. Nemrégiben összeszedtük, hogy a nyíregyházi éttermek többsége nagyon jó értékelést kap, sokan jó szájízzel távoznak, azonban nem lehet mindig minden tökéletes, így van ez egy kocsma vagy söröző esetében is.
Kocsmatúra Nyíregyházán
A vendéglátás és az italok minősége nem minden esetben tart lépést az elvárásokkal. A negatív vélemények közül szemléztünk, hátha tanulnak belőle a helyi egységek. A Google értékelések mindenütt kiválóak, de ha jobban belevetjük magunkat a vendégvéleményekbe, meglepő részletekre bukkanhatunk, a sok pozitív vélemény mellett bizony előfordult néhány kedvezőtlen észrevétel is.
- A vendégek legtöbbször az italok minőségét, a tisztaságot, a pultosok viselkedését kritizálták.
A legviccesebb történetet egy állomás közeli kocsma értékelésében olvastuk, ahol is állítólag egy értékes aranynyakláncért ivott egy férfi két italt. Ezt azonban valaki nagyon nehezményezte. Ezt írta, némi helyesírási javítással kiegészítve:
Sziasztok, hogy lehet az hogy egy ittas férfi bemegy, és nem pénzbe fizet, hanem a feleségének az arany nyakékjével? Ez normális? A tulajdonos számát aki tudja, adja már meg, mert megyek a rendőrségre és feljelentést teszek. Én a feleség vagyok, és most az idő 2 óra 43 perc, és első dolgom az lesz, hogy megkeresem az üzemeltetőt aki ezt a helyet üzemelteti, és feljelentést teszek. Mivel a kiszolgáló hölgy az arany ékszert vette el, ami nem olcsó, egy ittas férfitól. Értéke 280 ezer forint és kétlem, hogy egy részeg férfi két italért annyit fizessen.
Erre a helyre mások is panaszkodtak:
Egy igazi - elnézést a kifejezésért - suttyó hely. A történet röviden: este betértem egy jégkrémért, melyért kikészítettem a mellékelt árlistán található összeget. A pultos azonban mondta, hogy azok az árak nem érvényesek, ekkor elővett egy koszos papírlapot, amire ez volt feljegyezve: tölcséres fagyi, 400 Ft. Természetesen a kijáratnál a táblán, amin a kínálat is található, egyáltalán nem ez volt. Ezt szóvá téve, az amúgy sem túl kedves pultos hölgyemény mondta, hogy nem muszáj megvenni... El nem tudom képzelni mit művelhetnek az amúgy is elég érdekes célközönségükkel, ha engem is így le akartak húzni. Természetesen nyugtát, számlát nem kaptam a vásárlásról.
Egy belváros közeli söröző nyitvatartása a pultos gorombasága, és a biztonsági szolgálat verte ki sok embernél a biztosítékot.
Gyakran járunk ide, de az utóbbi időben már semmi jót nem tudok mondani a helyről. A pultosok flegmák, annak ellenére, hogy normális hangnemben beszélünk velük. A nyitvatartási idő nincs betartva, az embert nem szolgálják ki, mondván, hogy már záróra (10 után nem sokkal) nincs utolsó kör, mindeközben másokat kiszolgálnak! :) Kulturáltan viselkedünk mindig, de úgy látszik egy kocsmában már inni se lehet, mert az is baj! :) Úgy látszik nincs rászorulva a pénzre a hely, nem is hagyunk ott többet egy forintot se! ;)
Légy a levesben, büdös hal, véres hús, bunkó személyzet: ezt tapasztalták a vendégek a nyíregyházi éttermekben
Senkinek nem ajánlom. Flegma pultos, lekezelő stílussal. Egy ember nem volt bent, úgy látszik nem véletlenül. Az árak irreálisan magasak lettek a korábbi évekhez képest, és olyan érzése van az embernek, mintha probléma lenne az is, hogy bejöttünk fogyasztani pár italt.
Rögtön azzal nyitott egy idősebb asszony még mielőtt a kilincshez nyúltunk volna, hogy mutassuk a táskáinkat. Említettük, hogy honnan jövünk, miért van nálunk rágcsa és üdítő, egyáltalán nem volt szándékunkban ezeket fogyasztani, csak nem a városban lakunk, nem tudtuk lerakni sehol. De ez az asszony bunkó, lekezelő, megalázó stílusban, hangnemben állt belénk. A non plus ultra az volt számomra, amikor a ridikülömet mutatván megvádolt, hogy a kulacsomban fröccs van. Víz volt benne, lelövöm a poént, ki is nyitottam neki. Ott hagytuk a helyet. Ilyen gusztustalanul viselkedni nem láttam még vendéglátóst. Természetesen máshol hagytuk a pénzünk.
Örülnénk ha legközelebb Finlandiát kérnénk azt is kapnánk, nem valami pult alatti ablaktisztító illatú alkoholos piát, ez már nem az első alkalom. Gyakran fogyasztunk Finlandiát és az egész társaságnak azonnal feltűnt. De az már nem megy, hogy legalább a Royal árában számolják ezt a valamit.
Az italok minőségét másik belvárosi kocsmákban is szóvá tették:
Ismét "döglött" savanyú a csapolt Pilsner! Köszi! Ne áruljatok csapolt sört, ha nem értetek hozzá!!!
A hely alapvetően nem lenne rossz, he nem lenne bunkó a csapos. Óriási borravalót vár el, és üt be a gépbe "szervízdíj" néven. A zene hangos, és ha szeretnénk számot kérni, egyből kiosztják az embert. A pia drága és silány minőségű.
Megyei szállások, ahol a londiner helyett csótányok fogadják a vendégeket
