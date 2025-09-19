Két napos nagyszabású rendezvény szól a tehetséges gyerekekről Nyíregyházán

Dr Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke

Fotó: Norbert Vaczy

A Nyíregyházi Egyetemen 1962 óta meghatározó jelentőségű a pedagógusképzés, ezért is méltó helyszíne a konferenciának.

- Az idén közel 2400 hallgatót vettünk fel, ami az utolsó 10-15 év legsikeresebb évének számít, és ennek is a 40%-a a pedagógusképzésbe jött, tehát továbbra is meghatározó a pedagógus képzés. Az oktatóink minidig is arra figyeltek, hogy megtalálják a tehetséges hallgatókat, hogy igyekezzenek az ő fejlődésüket elősegíteni. Ezt segíti az is, hogy nemcsak egy oktatási intézmény, hanem egy kutatóműhely is az egyetem. Nagy figyelmet fordítunk azokra a módszertani dolgokra, amelyekkel a pedagógusképzésben lehetőség szerint az élen járhatunk. A gyakorló iskolával szinte szimbiózisban élünk és minden szinergiát ki tudunk használni, ez lehetővé teszi, hogy a gyakorlatorientált képzésben mindent első kézből ki tudjunk próbálni, együtt tudjuk a lehető legmegfelelőbb, leghatékonyabb megoldást megtalálni – részletezte dr Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke, és kifejtette, hogy az oktatók, tanárok a gyakorló iskolában is az első perctől kezdve arra törekednek, hogy innovatív tehetséggondozást végezzenek, megtalálják mindazokat a módszereket, amelyekkel a fejlesztést a lehető leghatékonyabban és a legjobban tudják megvalósítani. Szerinte fontos, hogy egy ilyen konferencián a jövőre is figyelnek, és arról is tanácskoznak, hogy például a mesterséges intelligencia milyen hatással lesz az oktatásra.

Dr. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora

Fotó: Norbert Vaczy

Dr. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora kifejtette, hogy nagyon gazdag a programja a konferenciának, ahova az egész országból érkeztek a résztvevők. Kifejtette, hogy nagy szükség van arra, hogy a szakemberek, a pedagógusok meg tudják osztani a tapasztalataikat és egymást erősítsék ezeken a területeken. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nem szabad hagyni elkallódni a talentumot, a kreativitást, és az emberi értékek megőrzésének a fontosságára hívtuk fel a figyelmet.

Univerzális pedagógiai feladat

Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója Pécsi Beáta Ágnes

Fotó: Norbert Vaczy

A Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója Pécsi Beáta Ágnes szerint a tehetséggondozás tulajdonképpen egy univerzális pedagógiai feladat, amit két oldalról szoktak megközelíteni. Egyrészről a pedagógusnak meg kell találni minden gyerekben azt, hogy miben tehetséges, és hogyan lehet fejleszteni, másrészről pedig vannak a különleges bánásmódot igénylő gyerekek, akik valamilyen speciális képességgel rendelkeznek, de lényegesen jobbak és eltérnek az átlagtól, akik később művészek vagy éppen kutatók lesznek. A Tankerületi igazgató azt is elmondta, hogy négy járásban, (nyíregyházi, ibrányi, tiszavasvári, nagykállói) majdnem 3000 alkalmazottal, 16700 gyerekkel alap és középfokon valósítják meg ezeket a feladatokat.