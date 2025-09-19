3 órája
Két napos nagyszabású rendezvény szól a tehetséges gyerekekről Nyíregyházán
Különleges rendezvénynek ad helyet a Nyíregyházi Egyetem pénteken és szombaton. Ez már a 35. országos konferencia a tehetséggondozás jegyében, amit a Magyar Tehetséggondozó Társaság hívott életre.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 35. Országos Konferenciája
Fotó: KM
A programsorozat célja, hogy aktuális információkkal, új módszertani lehetőségek bemutatásával, valamint bevált jógyakorlatok és szakmai tapasztalatok megosztásával támogassa a pedagógusokat a tehetséggondozásban. A konferencia középpontjában a pedagógusok felkészítése és támogatása áll, hiszen a tehetség felismerése és fejlesztése komplex, sokrétű feladat, amely gyakran több szakember együttműködését igényli.
Konferencia a tehetséggondozás jegyében
Sipos Imre, a köznevelésért felelős helyettes államtitkár megnyitó beszédében megköszönte a Magyar Tehetséggondozó Társaság munkáját, és kifejtette: a tehetséggondozás együttműködés nélkül nem megy, amit ez a konferencia is példáz.
A magyar tehetséggondozás egy nemzeti ügy.
– Ebben az országban rengeteg tehetség születik. Az 1980-as évektől valóban rendszer szinten szerveződik a tehetséggondozás, egy olyan országos intézményi hálózat, ami nemzetközi szinten is példaértékű és megállja a helyét. A tehetségek tiszteletének, a tehetségek segítésének Magyarországon évszázados hagyományai vannak, kezdve a különböző szintű tanulmányi versenyek sokaságától a különféle támogatási és ösztöndíjprogramokig – részletezte a helyettes államtitkár, majd a 2008-ban létrejött Nemzeti Tehetségprogram szerepét ecsetelte, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány 2011-ben köznevelési törvénybe emelte be a tehetséggondozás fontosságát, ami kiemelt célként jelöli meg a tehetségsegítés feladatát és rögzíti, hogy a miniszter a tehetség segítésért a köznevelésben résztvevőknek támogatást nyújthat.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 35. Országos KonferenciájaFotók: Nyíregyházi Egyetem
– Aki foglalkozott tehettséges gyerekekkel, ők pontosan tudják azt, hogy ezek a gyerekek rendkívül érzékenyek, rendkívül finoman rezonálnak és óriási munka az, hogy az ő útjukat irányítsuk, segítsük és őket egy olyan támogató légkör vegye körül, amelyben a tehetségük valóban fejlődni tud. A köznevelés stratégiai törekvéseiben kiemelt célként jelenik meg a tehetségek folyamatos segítése, fejlesztése. Ebből egyértelműen következik az az elkötelezettség, amely a kormány köznevelési célkitűzéseinek a középpontjában is áll. Az, ahogy ma bánunk a tehetségeinkkel, meghatározza a jövőt, az oktatás, a tudomány utat nyit ebbe a jövőbe. Köszönet illeti a köznevelés, az oktatás, a felsőoktatás szereplőit, a fenntartókat, az egyházakat, a társadalmi és civil szervezeteket, akik együttműködve vesznek részt a fiatalok tehetségfejlesztésében – mondta Sipos Imre, és a tehetséggondozó programok, a szakszolgálatok, oktatási intézmények szerepéről, tanulmányi versenyek fontosságáról beszélt, hiszen az előző tanévben több mint 21 ezer gyerek 28 ezer tantárgyi jelentkezést adott be 600 középiskolából az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyekre. Az Oktatási Hivatal még 160 tanulmányi, művészeti és nemzetiségi versenyt szervez 40 ezer tanuló számára.
- A köznevelési államtitkárság a Nemzeti tehetségprogram bevonásával valamennyi tanulmányi területet lefedve újabb 42 országos tanulmányi versenyt támogat.
- Így a magyarországi tanulmányi versenyek száma 200 fölött van.
- A versenyekre fordított összeg az elmúlt évben 124 millió forintról 174 millió forintra emelkedett.
Beszéde végén Sipos Imre az elmúlt 35 évben a tehetséggondozás témakörében tartott országos konferencia szervezéséért, valamint a kimagasló szakmai munkássága elismeréseként a Magyar Tehetséggondozó Társaság részére oklevelet adott át.
Magyar Tehetséggondozó Társaság
A 36 éve megalakult Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke, dr. Balogh László elmondta, hogy kettős célja van a konferenciának, egyrészt hogy az új tudományos információkat meg tudják osztani a pedagógusokkal, hiszen rendszerszerű tudás szükséges a jobbnál jobb eredményekhez, másrészt pedig hogy szekcióüléseken nyújtsanak lehetőségeket a hasonló érdeklődésűek a tapasztalatcseréjéhez.
– Aki végignézi a két nap témaköreit, előadásait, láthatja, hogy hihetetlenül gazdag programot kínál ez a konferencia. A résztvevők biztos hogy rengeteg hasznos információval és tudással távoznak majd – mondta dr. Balogh László, és megköszönte a szervezők munkáját.
A Nyíregyházi Egyetemen 1962 óta meghatározó jelentőségű a pedagógusképzés, ezért is méltó helyszíne a konferenciának.
- Az idén közel 2400 hallgatót vettünk fel, ami az utolsó 10-15 év legsikeresebb évének számít, és ennek is a 40%-a a pedagógusképzésbe jött, tehát továbbra is meghatározó a pedagógus képzés. Az oktatóink minidig is arra figyeltek, hogy megtalálják a tehetséges hallgatókat, hogy igyekezzenek az ő fejlődésüket elősegíteni. Ezt segíti az is, hogy nemcsak egy oktatási intézmény, hanem egy kutatóműhely is az egyetem. Nagy figyelmet fordítunk azokra a módszertani dolgokra, amelyekkel a pedagógusképzésben lehetőség szerint az élen járhatunk. A gyakorló iskolával szinte szimbiózisban élünk és minden szinergiát ki tudunk használni, ez lehetővé teszi, hogy a gyakorlatorientált képzésben mindent első kézből ki tudjunk próbálni, együtt tudjuk a lehető legmegfelelőbb, leghatékonyabb megoldást megtalálni – részletezte dr Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke, és kifejtette, hogy az oktatók, tanárok a gyakorló iskolában is az első perctől kezdve arra törekednek, hogy innovatív tehetséggondozást végezzenek, megtalálják mindazokat a módszereket, amelyekkel a fejlesztést a lehető leghatékonyabban és a legjobban tudják megvalósítani. Szerinte fontos, hogy egy ilyen konferencián a jövőre is figyelnek, és arról is tanácskoznak, hogy például a mesterséges intelligencia milyen hatással lesz az oktatásra.
Dr. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora kifejtette, hogy nagyon gazdag a programja a konferenciának, ahova az egész országból érkeztek a résztvevők. Kifejtette, hogy nagy szükség van arra, hogy a szakemberek, a pedagógusok meg tudják osztani a tapasztalataikat és egymást erősítsék ezeken a területeken. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nem szabad hagyni elkallódni a talentumot, a kreativitást, és az emberi értékek megőrzésének a fontosságára hívtuk fel a figyelmet.
Univerzális pedagógiai feladat
A Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója Pécsi Beáta Ágnes szerint a tehetséggondozás tulajdonképpen egy univerzális pedagógiai feladat, amit két oldalról szoktak megközelíteni. Egyrészről a pedagógusnak meg kell találni minden gyerekben azt, hogy miben tehetséges, és hogyan lehet fejleszteni, másrészről pedig vannak a különleges bánásmódot igénylő gyerekek, akik valamilyen speciális képességgel rendelkeznek, de lényegesen jobbak és eltérnek az átlagtól, akik később művészek vagy éppen kutatók lesznek. A Tankerületi igazgató azt is elmondta, hogy négy járásban, (nyíregyházi, ibrányi, tiszavasvári, nagykállói) majdnem 3000 alkalmazottal, 16700 gyerekkel alap és középfokon valósítják meg ezeket a feladatokat.
Demarcsek Zsuzsa, a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a konferencia szervezője megköszönte munkatársainak a nagyszabású konferencia szervezésében nyújtott segítségeket, elmondta a két napos programot, majd reményét fejtette ki, hogy a a konferencián résztvevő 250 főnek nagyon tartalmas lesz ez a két nap, és sok ötlettel és tudással gyarapodnak, hiszen ez a konferencia összekapcsolja az óvodától kezdve a felsőfokú intézményekben dolgozó szakembereket.
Felfoghatatlan veszteség érte a nyíregyházi zenei életet: elhunyt a közkedvelt énekes, pedagógus
Ilyen program- és fesztiváldömping még nem volt vármegyénkben, mint most hétvégén! Mutatjuk a hosszú listát!
Itt következett be a baj Nyíregyházán! Napokig kihat a baleset elképesztő következménye (fotókkal)