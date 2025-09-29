4 órája
Nagyot buktak a kontár burkoló miatt, s nem ők az egyetlenek
Az idén a lakosságnak okozott kontárkár magasabb mint egy évvel korábban. Az építőipari szakmák bizalmi indexében a villanyszerelők kapták a legjobb értékelést, kontár burkoló sok van az országban.
Mindenki azt hiszi, hogy vele az biztosan nem történhet meg, ami a szomszéddal, családtaggal, ismerőssel megesett. Pedig a kontár burkoló, asztalos, festő és ács – de hosszan sorolhatnánk a listát – csak a kínálkozó alkalomra várnak, és szívfájdalom nélkül verik át az embereket.
Kontár burkoló sok van az egész országban, rontják a valódi szakemberek hitelét is
– Évekig spóroltunk, hogy a hőn áhított fürdőszoba-felújításba belekezdhessünk. Kiderült, hogy burkolót aranyáron is alig lehet találni, így nagyon örültünk, amikor rábukkantunk egy éppen ráérő „mesterre” – osztotta meg velünk tapasztalatát Papp Istvánné. – A férjem, segíteni akart, így ő verte le a csempét, s együtt mentünk megvenni az újat, bár a szaki nem volt egy matekzseni, de nem is a matematika tudására volt szükség, végül csak kiszámoltuk, miből mennyi kell.
Azt ígérte, másnap kezdi a munkát, de három napig csak kifogásokat talált és hitegetett. Már akkor éreznünk kellett volna, hogy csúnyán át leszünk verve.
El kellett utaznunk két napra, így a szomszédot kértük meg, hogy felügyelje a munkát, a burkolónak adtunk, mert kért, előleget. A szomszéd kétségbeesve hívott, hogy a pasas semmihez sem ért, már három doboz csempe tönkrement, össze vissza vagdossa azokat, amit meg feltett a falra alibiből, ferde, van, ami már le is esett. Persze mire hazaértünk a mestert elfújta a szél, még az anyag egy részét és lenyúlta. Csak ő több mint 200 ezer forint kárt okozott nekünk, arról pedig inkább nem beszélek, hogy a kontár utáni helyreállítás mennyibe került. Csak azt tanácsolhatom mindenkinek, legyen nagyon észnél ha munkásembert hív az otthonába, kérjen referenciát – fogalmazott a nyíregyházi hölgy.
A példájuk nem egyedi eset, megdöbbentően sok a negatív tapasztalat, a kontármunkát végző „szakikról”, szájról szájra terjednek a hírek, és erősítik az szakemberekkel szembeni negatív előítéletet – ez derült ki a Mapei Kft. Építőipari Bizalmi Index 2025 kutatásából, amely rámutatott, hogy átlagosan 842 137 forintra nőtt az építőipari szakmákban a kontármunkákból származó lakossági kár mértéke. Ugyan csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság.
Az építőipari szakmák bizalmi indexe megmutatja, milyen értékelést kaptak Szabolcs-Szatmár-Beregben a „szakik”. Mindenképp jó hír, nem vagyunk a legrosszabbak között, mert Tolna (3,39) és Fejér (3,5), Budapest (3,53) és Jász-Nagykun-Szolnok (3,56) is mögöttünk van, az átlag alatt végeztek.
A bizalmi indexből kiderült az is, hogy a felnőtt lakosság 14,5 százaléka szenvedett el kontárkárt az elmúlt egy évben.
A villanyszerelőké a legfőbb bizalom
– Első pillantásra biztató, hogy csökkent a kontárkárosultak aránya, de a háttérben nem kizárólag pozitív folyamatok állnak. A visszaesésben szerepet játszhat a csökkenő megrendelésszám és a gazdasági visszafogottság is, hiszen a kevesebb felújítás kevesebb hibalehetőséget jelent
– mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.
Véleménye szerint a kedvező tendencia mögött megfigyelhető a lakosság tudatosságának növekedése is. Egyre több megrendelő kér referenciát, ellenőrzi a szakembereket, és választ átgondoltabban kivitelezőt. Megerősítette, hogy a kontármunka megelőzése jóval költséghatékonyabb, mint az utólagos helyreállítás.”
Az 1–2 csillagos, kontár vagy gyenge minőségű munkák aránya régiónként jelentősen eltér. A déli régiókban jóval magasabb a problémás kivitelezések aránya, az északi térségekben kedvezőbb a helyzet: Észak-Magyarországon mindössze 5 százalék, a Nyugat-Dunántúlon 9 százalék, Közép-Dunántúlon pedig 7 százalék számolt be kontár és gyenge minőségű munkáról.
A lakosság építőipari szakmákról alkotott véleménye az idén gyakorlatilag stagnál, a legjobb értékelést idén is
- a villanyszerelők (3,82 csillag),
- a gépészek (3,80 csillag) és a
- víz- és gázszerelők (3,78 csillag) kapták.
Ezeknél a szakmáknál a precizitás, biztonság és szaktudás iránti elvárások láthatóan meghálálják magukat. A lista végén a generálkivitelezők állnak 3,37 csillaggal, bár megítélésük az elmúlt évhez képest enyhén javult. A legtöbb szakma esetében nem történt érdemi elmozdulás: a lakosság megítélése továbbra is középszerű teljesítményt tükröz.
A bizalomhiányra magyarázatot ad az idei kutatás legmegdöbbentőbb adata: a felnőtt lakosság 40 százaléka szenvedett el élete során kontármunkából fakadó kárt.
Szinte minden magyar családban akad egy »kontárkárosult«. Ezek a negatív tapasztalatok mémként terjednek szájról szájra, és erősítik a kollektív bizalmatlanságot. A lakosság jelentős része ezért eleve fenntartásokkal közelít az építőipari szakemberekhez” – mondta Markovich Béla.
Más témákat is ajánlunk: