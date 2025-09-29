Nagyot buktak a kontár burkoló miatt, s nem ők az egyetlenek

Mindenki azt hiszi, hogy vele az biztosan nem történhet meg, ami a szomszéddal, családtaggal, ismerőssel megesett. Pedig a kontár burkoló, asztalos, festő és ács – de hosszan sorolhatnánk a listát – csak a kínálkozó alkalomra várnak, és szívfájdalom nélkül verik át az embereket.

A Papp családot egy kontár burkoló csapta be és károsította meg, egy szakszerű mozdulatot sem tett

Illusztráció: MW-Archív

Kontár burkoló sok van az egész országban, rontják a valódi szakemberek hitelét is

– Évekig spóroltunk, hogy a hőn áhított fürdőszoba-felújításba belekezdhessünk. Kiderült, hogy burkolót aranyáron is alig lehet találni, így nagyon örültünk, amikor rábukkantunk egy éppen ráérő „mesterre” – osztotta meg velünk tapasztalatát Papp Istvánné. – A férjem, segíteni akart, így ő verte le a csempét, s együtt mentünk megvenni az újat, bár a szaki nem volt egy matekzseni, de nem is a matematika tudására volt szükség, végül csak kiszámoltuk, miből mennyi kell.

Azt ígérte, másnap kezdi a munkát, de három napig csak kifogásokat talált és hitegetett. Már akkor éreznünk kellett volna, hogy csúnyán át leszünk verve.

El kellett utaznunk két napra, így a szomszédot kértük meg, hogy felügyelje a munkát, a burkolónak adtunk, mert kért, előleget. A szomszéd kétségbeesve hívott, hogy a pasas semmihez sem ért, már három doboz csempe tönkrement, össze vissza vagdossa azokat, amit meg feltett a falra alibiből, ferde, van, ami már le is esett. Persze mire hazaértünk a mestert elfújta a szél, még az anyag egy részét és lenyúlta. Csak ő több mint 200 ezer forint kárt okozott nekünk, arról pedig inkább nem beszélek, hogy a kontár utáni helyreállítás mennyibe került. Csak azt tanácsolhatom mindenkinek, legyen nagyon észnél ha munkásembert hív az otthonába, kérjen referenciát – fogalmazott a nyíregyházi hölgy.

A példájuk nem egyedi eset, megdöbbentően sok a negatív tapasztalat, a kontármunkát végző „szakikról”, szájról szájra terjednek a hírek, és erősítik az szakemberekkel szembeni negatív előítéletet – ez derült ki a Mapei Kft. Építőipari Bizalmi Index 2025 kutatásából, amely rámutatott, hogy átlagosan 842 137 forintra nőtt az építőipari szakmákban a kontármunkákból származó lakossági kár mértéke. Ugyan csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság.

Az építőipari szakmák bizalmi indexe megmutatja, milyen értékelést kaptak Szabolcs-Szatmár-Beregben a „szakik”. Mindenképp jó hír, nem vagyunk a legrosszabbak között, mert Tolna (3,39) és Fejér (3,5), Budapest (3,53) és Jász-Nagykun-Szolnok (3,56) is mögöttünk van, az átlag alatt végeztek.

A bizalmi indexből kiderült az is, hogy a felnőtt lakosság 14,5 százaléka szenvedett el kontárkárt az elmúlt egy évben.