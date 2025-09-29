szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

12°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Milliós bakik

6 órája

Nagyot buktak a kontár burkoló miatt, s nem ők az egyetlenek

Címkék#kontármunka#kontárkár#bizalom#burkoló

Az idén a lakosságnak okozott kontárkár magasabb mint egy évvel korábban. Az építőipari szakmák bizalmi indexében a villanyszerelők kapták a legjobb értékelést, kontár burkoló sok van az országban.

Munkatársunktól

Mindenki azt hiszi, hogy vele az biztosan nem történhet meg, ami a szomszéddal, családtaggal, ismerőssel megesett. Pedig a kontár burkoló, asztalos, festő és ács – de hosszan sorolhatnánk a listát – csak a kínálkozó alkalomra várnak, és szívfájdalom nélkül verik át az embereket.

A Papp családot egy kontár burkoló csapta be és károsította meg, egy szakszerű mozdulatot sem tett
A Papp családot egy kontár burkoló csapta be és károsította meg, egy szakszerű mozdulatot sem tett
Illusztráció: MW-Archív

Kontár burkoló sok van az egész országban, rontják a valódi szakemberek hitelét is

– Évekig spóroltunk, hogy a hőn áhított fürdőszoba-felújításba belekezdhessünk. Kiderült, hogy burkolót aranyáron is alig lehet találni, így nagyon örültünk, amikor rábukkantunk egy éppen ráérő „mesterre” – osztotta meg velünk tapasztalatát Papp Istvánné. – A férjem, segíteni akart, így ő verte le a csempét, s együtt mentünk megvenni az újat, bár a szaki nem volt egy matekzseni, de nem is a matematika tudására volt szükség, végül csak kiszámoltuk, miből mennyi kell. 

Azt ígérte, másnap kezdi a munkát, de három napig csak kifogásokat talált és hitegetett. Már akkor éreznünk kellett volna, hogy csúnyán át leszünk verve.

 El kellett utaznunk két napra, így a szomszédot kértük meg, hogy felügyelje a munkát, a burkolónak adtunk, mert kért, előleget. A szomszéd kétségbeesve hívott, hogy a pasas semmihez sem ért, már három doboz csempe tönkrement, össze vissza vagdossa azokat, amit meg feltett a falra alibiből, ferde, van, ami már le is esett. Persze mire hazaértünk a mestert elfújta a szél, még az anyag egy részét és lenyúlta. Csak ő több mint 200 ezer forint kárt okozott nekünk, arról pedig inkább nem beszélek, hogy a kontár utáni helyreállítás mennyibe került. Csak  azt tanácsolhatom mindenkinek, legyen nagyon észnél ha munkásembert hív az otthonába, kérjen referenciát – fogalmazott a nyíregyházi hölgy.

A példájuk nem egyedi eset, megdöbbentően sok a negatív tapasztalat, a kontármunkát végző „szakikról”, szájról szájra terjednek a hírek, és erősítik az szakemberekkel szembeni negatív előítéletet – ez derült ki a Mapei Kft. Építőipari Bizalmi Index 2025 kutatásából, amely rámutatott, hogy átlagosan 842 137 forintra nőtt az építőipari szakmákban a kontármunkákból származó lakossági kár mértéke. Ugyan csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság.

Az építőipari szakmák bizalmi indexe megmutatja, milyen értékelést kaptak Szabolcs-Szatmár-Beregben a „szakik”. Mindenképp jó hír, nem vagyunk a legrosszabbak között, mert Tolna (3,39) és Fejér (3,5), Budapest (3,53) és Jász-Nagykun-Szolnok  (3,56)  is mögöttünk van, az átlag alatt végeztek.

A bizalmi indexből kiderült az is, hogy a felnőtt lakosság 14,5 százaléka szenvedett el kontárkárt az elmúlt egy évben

A villanyszerelőké a legfőbb bizalom

– Első pillantásra biztató, hogy csökkent a kontárkárosultak aránya, de a háttérben nem kizárólag pozitív folyamatok állnak. A visszaesésben szerepet játszhat a csökkenő megrendelésszám és a gazdasági visszafogottság is, hiszen a kevesebb felújítás kevesebb hibalehetőséget jelent 

– mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.

Véleménye szerint a kedvező tendencia mögött megfigyelhető a lakosság tudatosságának növekedése is. Egyre több megrendelő kér referenciát, ellenőrzi a szakembereket, és választ átgondoltabban kivitelezőt. Megerősítette, hogy a kontármunka megelőzése jóval költséghatékonyabb, mint az utólagos helyreállítás.”

Az 1–2 csillagos, kontár vagy gyenge minőségű munkák aránya régiónként jelentősen eltér. A déli régiókban jóval magasabb a problémás kivitelezések aránya, az északi térségekben kedvezőbb a helyzet: Észak-Magyarországon mindössze 5 százalék, a Nyugat-Dunántúlon 9 százalék, Közép-Dunántúlon pedig 7 százalék számolt be kontár és gyenge minőségű munkáról.

Az építőipar bizalmi indexének tetején továbbra is a villanyszerelők állnak
Az építőipar bizalmi indexének első helyén továbbra is a villanyszerelők vannak
Illusztráció: MW-Archív

A lakosság építőipari szakmákról alkotott véleménye az idén gyakorlatilag stagnál, a legjobb értékelést idén is 

  • a villanyszerelők (3,82 csillag), 
  • a gépészek (3,80 csillag) és a 
  • víz- és gázszerelők (3,78 csillag) kapták. 

Ezeknél a szakmáknál a precizitás, biztonság és szaktudás iránti elvárások láthatóan meghálálják magukat. A lista végén a generálkivitelezők állnak 3,37 csillaggal, bár megítélésük az elmúlt évhez képest enyhén javult. A legtöbb szakma esetében nem történt érdemi elmozdulás: a lakosság megítélése továbbra is középszerű teljesítményt tükröz.

A bizalomhiányra magyarázatot ad az idei kutatás legmegdöbbentőbb adata: a felnőtt lakosság 40 százaléka szenvedett el élete során kontármunkából fakadó kárt. 

Szinte minden magyar családban akad egy »kontárkárosult«. Ezek a negatív tapasztalatok mémként terjednek szájról szájra, és erősítik a kollektív bizalmatlanságot. A lakosság jelentős része ezért eleve fenntartásokkal közelít az építőipari szakemberekhez” – mondta Markovich Béla.

Más témákat is ajánlunk: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu