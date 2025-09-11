Konyhakész lett a Nyíregyházi Egyetem 100 milliós fejlesztése (fotókkal)

Új konyhák és étkezők várták a Campus Kollégium 1. épületének lakóit. Az átfogó beruházással a korábban két főzőlappal felszerelt kis helyiségekből kétsoros bútorozású, 3 sütővel, 4 főzőlappal és 2 beépített mikrohullámú sütővel rendelkező helyiségeket alakítottak ki mind az öt emeleten. A konyhák mellé tágas étkező és mosdóhelyiség is épült. A megújult infrastruktúra lehetővé teszi, hogy több hallgató egyszerre tudja használni a berendezéseket és a korábbinál nagyobb teljesítményű elszívóberendezéseket is felszereltek. A fejlesztéshez új biztonságtechnikai eszközök, tűzjelzők telepítése is hozzátartozott. A teljes beruházás összege közel 100 millió forint volt, amelyet a Nyíregyházi Egyetem saját forrásból finanszírozott. A hivatalos átadón dr. Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke elmondta: a konyhák mellett kialakított étkezőkkel, nemcsak a főzés lesz komfortosabb, a szintenként egységesen felújított helyiségek a közösség építését is szolgálják. „Egy konyha, ahol összegyűlhetünk, központi helyet foglal el a legtöbb család életében. Az igazi otthont ugyan nem tudjuk pótolni, de az otthonos környezetet és a közösséghez tartozás élményét meg tudjuk teremteni. Szeretnénk, ha a hallgatók ezt éreznék, ezért is volt fontos számunkra ez az infrastuktúra-fejlesztés.” Az egyetem és a kollégium vezetése az anyagi háttér megteremtése mellett külön figyelmet fordított arra is, hogy időben, még a szeptemberi beköltözés előtt elkészüljenek a kivitelezéssel – közölte Kindrusz Emese kommunikációs munkatárs a konyhakész beruházás átadásának apropóján.

Konyhakész beruházás: dr. Hárskuti János méltatta a jelentőségét Fotó: Váczy Norbert



Konyhakész beruházás: már birtokba is vették

Vincze Marcell, a Hallgatói Önkormányzati Testület elnöke a hallgatók nevében is megköszönte a felújítást. Hozzátette: az ilyen átfogó beruházások jelentős mértékben hozzájárulnak a kollégiumban élők komfortérzetének növeléséhez.

Az átadáson Romeu Pereira Ernesto angolai gépészmérnök hallgató magyar nyelven foglalta össze gondolatait: „Tavaly költöztem be ebbe a kollégiumba és akkor szintenként egy kisebb konyha állt a rendelkezésünkre, ami gyakran volt foglalt. Ráadásul az emeleteken nem volt külön egy közösségi hely, ahol összegyűlhettünk. Most a főzés mellett lesz hely a közös étkezéseknek, közös beszélgetéseknek és ennek nagyon örülök”.

Mukeke Abel Muzala 2021 szeptemberétől tanul Magyarországon, a Nyíregyházi Egyetemre azonban most érkezett, szeptemberben kezdi a magyar nyelvű gépészmérnök szakot, ami azt jelenti, hogy 7 szemeszteren át lakik majd a kollégiumban. „Számomra nagyon fontos a konyha, sokat szoktam és szeretek is főzni, ezért örülök, hogy a főzés, itt a kollégiumon belül egy közösségi program is lehet” - csatlakozott az előtte szólókhoz.

A modern konyhák és étkezők a Campus Kollégium 1. épületében lakó, összesen közel 280 hallgató életvitelét teszik komfortosabbá a Nyíregyházi Egyetem területén.