1 órája
Vadvirágok élete és gyógynövények titkai – kötetbemutató és kiállítás a könyvtárban
Komiszár Anna A vadvirágok élete és a gyógynövények értékes kincsei című könyvének kiállítással egybekötött kötetbemutatóját 2025. szeptember 24-én, 16:30-tól tartják a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében Nyíregyházán.
A rendezvényen a szerzőt méltatja és beszélgetőpartnere lesz László Gézáné. A programban közreműködik a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara Ignácz Lászlóné vezényletével, valamint Antal Éva és Antal Krisztina is fellépnek. A könyv a vadvirágok és gyógynövények világát mutatja be, kiemelve azok természeti és gyógyászati értékeit. A kiállítás a könyvben szereplő növények élő példányait is bemutatja, lehetőséget adva a látogatóknak a arra, hogy közvetlen megismerjék ezeket a csodálatos növényeket. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
