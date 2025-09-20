szeptember 20., szombat

Kötetbemutató

1 órája

Vadvirágok élete és gyógynövények titkai – kötetbemutató és kiállítás a könyvtárban

Címkék#Vadvirágok élete és gyógynövények titok#könyvtár#rendezvény#Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület

Komiszár Anna A vadvirágok élete és a gyógynövények értékes kincsei című könyvének kiállítással egybekötött kötetbemutatóját 2025. szeptember 24-én, 16:30-tól tartják a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében Nyíregyházán.

Szon.hu

A rendezvényen a szerzőt méltatja és beszélgetőpartnere lesz László Gézáné. A programban közreműködik a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara Ignácz Lászlóné vezényletével, valamint Antal Éva és Antal Krisztina is fellépnek. A könyv a vadvirágok és gyógynövények világát mutatja be, kiemelve azok természeti és gyógyászati értékeit. A kiállítás a könyvben szereplő növények élő példányait is bemutatja, lehetőséget adva a látogatóknak a arra, hogy közvetlen megismerjék ezeket a csodálatos növényeket. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

