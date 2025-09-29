Játék, mese, kaland: a könyvtár ajtaja mindig nyitva áll a gyerekek előtt

A könyvtár nem csupán a könyvek birodalma, hanem egy olyan közösségi tér is, ahol a gyerekek játékosan, élményszerűen tölthetik el szabadidejüket. Rendszeresen szerveznek a legkisebbeknek is programokat, amelyek során a kicsik mesedélutánokon és kreatív műhelyeken vehetnek részt, egyszóval a könyvtár ajtaja mindig nyitva áll előttük. A következőkben összeszedtük milyen foglalkozások várják a legkisebbeket a Csiriptanyán októberben.

Sakkszakkör kezdőknek

Korosztály: 3–6 éves gyerekek. A foglalkozás ingyenes.

Minden pénteken 14.30 – 15.30 (iskolai tanévben)

A szakkört az Eötvös Gimnázium tanulói vezetik: Sady Péter, Páll Tamás és Romhány Levente. Érdeklődni az alábbi telefonszámokon: 06–42/598-888, 06–70/436-0716 vagy személyesen a CsiripTanyán lehet.

Ringató – a közös játék és éneklés öröme

A foglalkozást vezeti: Kosik Anita

Időpont: Az időpontról és a helyszínről a könyvtár közösségi oldalán lehet tájékozódni.

Játékos angol kicsiknek

A foglalkozást vezeti: Sarudyné Juhász Erzsébet

Minden szombaton 10 órától kezdődik a program.

CsiripTanya-Játéktár – kézműves foglalkozások

Óvodai és iskolai csoportok bejelentkezését a könyvtár munkatársa Komár Ágnes (06704360716) várja, minden foglalkozás: 15.00 órakor kezdődik és 17.00 óráig tart. 2025. október 2-án, csütörtök tartják az első kézműves foglalkozást a hónapban.

Más témákat is ajánlunk: