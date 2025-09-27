Voltaképp mindennapossá vált, hogy így bánnak a betegekkel a nyíregyházi kórházban!

Most is ez történt: egy hölgy a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg élményeit.

Beszámolót írt a kórházi tapasztalatáról

„Szép estét – vagy napot, amikor olvasod ezt! Hálásan köszönöm a Jósa András Oktatókórház szemészetének, a 305-ös rendelő doktornőjének és a jelenlévőknek a munkájukat és a kedvességüket. Kívánom, hogy sokáig egészségben éljenek, legalább 100 évig, és köszönöm az áldozatos munkájukat! Rég tapasztaltam ilyen figyelmességet kórházban. Remélem, eljut hozzájuk az üzenetem: vannak még szakemberek, akik szépen bánnak a pácienssel.” – írta a beteg.

Egy másik hozzászóló így erősítette meg a szavait: „Ugyanezt tudom elmondani a kedves doktornőről és az asszisztenseiről is. Nagyon kedvesek, türelmesek, alapos vizsgálatot végeznek. Köszönöm nekik!”

Majd újabb komment érkezett: „Igen, én is csak jót tudok mondani róluk. Az orvosok és az asszisztensek kiváló munkát végeznek, a szakrendelőkben és az osztályon egyaránt. További minden jót kívánok nekik, és köszönöm!”