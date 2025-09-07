Könnyűzenei konferenciával emlékeznek a felejthetetlen Shulczra

Dallamokat, élményeket, értékeket, emlékeket elevenítenek fel, idéznek meg a KoRock 2.0 könnyűzenei konferencián, melyet, a tíz éve elhunyt Farkas „Shulcz” Tibor emlékére szerveznek a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár konferenciatermében előadásokkal, vetítésekkel és zenével összekötve.

KoRock 2.0 könnyűzenei konferencia lesz a Móricz Zsigmond megyei és Városi Könyvtárban Farkas „Shulcz” Tibor emlékére

Forrás: mzsk.hu

A Nyíregyházán, szeptember 12-én, pénteken 14 órakor kezdődő rendezvény moderátora Erdei-Nagy Ibolya.

A program:

14:00 Megnyitó, köszöntők

14:20 Sinka Zoltán Gábor: Hol tart a zene 2025-ben?

14:50 Császár Zoltán: „A rock volt a mi internetünk.”

15:10 Rendes Sándor: Zenélnek a betűk, mesélnek a sorok. A könnyűzene nyíregyházi sajtója

15:50 Császár Péter: Klasszikus előnyök a könnyűzenei nevelésben

16:10 Kovács Péter Pepi: Fanatikus 50 év – A hangfalcipeléstől a fesztiválszervezésig

16:30 Bálint Csaba: Magyar rocktörténeti könyvek

17:00 Kötetlen beszélgetés a Médiatárban berendezett Shulcz Sarockban

A rendezvény ingyenes, várnak inden érdeklődőt!