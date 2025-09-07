szeptember 7., vasárnap

Zene és emlékezés

1 órája

Könnyűzenei konferenciával emlékeznek a felejthetetlen Shulczra

KoRock 2.0 könnyűzenei konferenciát rendeznek Nyíregyházán a tíz éve elhunyt Farkas „Shulcz" Tibor emlékére a megyei könyvtár konferenciatermében.

Munkatársunktól
Dallamokat, élményeket, értékeket, emlékeket elevenítenek fel, idéznek meg a KoRock 2.0 könnyűzenei konferencián, melyet, a tíz éve elhunyt Farkas „Shulcz” Tibor emlékére szerveznek a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár konferenciatermében előadásokkal, vetítésekkel és zenével összekötve.

A Nyíregyházán, szeptember 12-én, pénteken 14 órakor kezdődő rendezvény moderátora Erdei-Nagy Ibolya.

A program: 

14:00               Megnyitó, köszöntők 

14:20               Sinka Zoltán Gábor: Hol tart a zene 2025-ben?

14:50               Császár Zoltán: „A rock volt a mi internetünk.”    

15:10               Rendes Sándor: Zenélnek a betűk, mesélnek a sorok. A könnyűzene nyíregyházi sajtója

15:50               Császár Péter: Klasszikus előnyök a könnyűzenei nevelésben

16:10               Kovács Péter Pepi: Fanatikus 50 év – A hangfalcipeléstől a fesztiválszervezésig

16:30               Bálint Csaba: Magyar rocktörténeti könyvek

17:00               Kötetlen beszélgetés a Médiatárban berendezett Shulcz Sarockban

A rendezvény ingyenes, várnak inden érdeklődőt!

 

 

