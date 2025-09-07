1 órája
Könnyűzenei konferenciával emlékeznek a felejthetetlen Shulczra
KoRock 2.0 könnyűzenei konferenciát rendeznek Nyíregyházán a tíz éve elhunyt Farkas „Shulcz" Tibor emlékére a megyei könyvtár konferenciatermében.
Fotó: KM-archív
Dallamokat, élményeket, értékeket, emlékeket elevenítenek fel, idéznek meg a KoRock 2.0 könnyűzenei konferencián, melyet, a tíz éve elhunyt Farkas „Shulcz” Tibor emlékére szerveznek a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár konferenciatermében előadásokkal, vetítésekkel és zenével összekötve.
A Nyíregyházán, szeptember 12-én, pénteken 14 órakor kezdődő rendezvény moderátora Erdei-Nagy Ibolya.
A program:
14:00 Megnyitó, köszöntők
14:20 Sinka Zoltán Gábor: Hol tart a zene 2025-ben?
14:50 Császár Zoltán: „A rock volt a mi internetünk.”
15:10 Rendes Sándor: Zenélnek a betűk, mesélnek a sorok. A könnyűzene nyíregyházi sajtója
15:50 Császár Péter: Klasszikus előnyök a könnyűzenei nevelésben
16:10 Kovács Péter Pepi: Fanatikus 50 év – A hangfalcipeléstől a fesztiválszervezésig
16:30 Bálint Csaba: Magyar rocktörténeti könyvek
17:00 Kötetlen beszélgetés a Médiatárban berendezett Shulcz Sarockban
A rendezvény ingyenes, várnak inden érdeklődőt!