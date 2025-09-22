Kovács Lili Anita: aranyos leány a gáton

A nagyhalászi Kovács Lili Anita a nyíregyházi Eötvös József 10/a tanulója, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája. A hétvégén, Budapesten megrendezett U16-os országos atlétikai bajnokságon nagyon szoros futamokon vett részt. Előbb a 300 méteres síkfutásban ez előkelő, 3. helyet szerezte meg. Másnap a 300 méteres gátfutásban viszont már nem talált legyőzőre. Megjavította az egyéni csúcsát, így országos bajnok lett.

Kovács Lili Anita a dobogó tetején Fotó: Kovács Lili Anna archívuma



Kovács Lili Anita az országot képviseli

Az azt megelőző héten Gödöllőn megrendezett területi versenyen a 300 méteres síkfutásban és 300 gátfutásban egyaránt aranyéremmel zárta a viadalt. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzőjének, Kovács Lili Anita következő megmérettetése e hétvégén esedékes: a kaposvári nemzetközi viadalon Magyarországot képviseli.