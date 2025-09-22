2 órája
Kovács Lili Anita: aranyos leány a gáton
Nagyszerű sikert ért el. Kovács Lili Anita országos bajnok lett Budapesten, a 300 méteres gátfutás győztese lett.
A nagyhalászi Kovács Lili Anita a nyíregyházi Eötvös József 10/a tanulója, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája. A hétvégén, Budapesten megrendezett U16-os országos atlétikai bajnokságon nagyon szoros futamokon vett részt. Előbb a 300 méteres síkfutásban ez előkelő, 3. helyet szerezte meg. Másnap a 300 méteres gátfutásban viszont már nem talált legyőzőre. Megjavította az egyéni csúcsát, így országos bajnok lett.
Kovács Lili Anita az országot képviseli
Az azt megelőző héten Gödöllőn megrendezett területi versenyen a 300 méteres síkfutásban és 300 gátfutásban egyaránt aranyéremmel zárta a viadalt. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzőjének, Kovács Lili Anita következő megmérettetése e hétvégén esedékes: a kaposvári nemzetközi viadalon Magyarországot képviseli.
