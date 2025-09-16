szeptember 16., kedd

Edit névnap

18°
+23
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közfoglalkoztatási kiállítás és vásár

9 perce

Kecskesajt, tepertő és zsíroskenyér-hegyek: így lakatták jól Nyíregyházát a szabolcsi falvak (fotókkal, videóval)

Címkék#Közfoglalkoztatási kiállítás és vásár#település#önkormányzat

A hétvégi Tirpák Fesztivál után kedden ismét megtelt a nyíregyházi Kossuth tér látogatókkal. A VIII. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron 39 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település mutatta be a termékeit.

Száraz Anita
Kecskesajt, tepertő és zsíroskenyér-hegyek: így lakatták jól Nyíregyházát a szabolcsi falvak (fotókkal, videóval)

A milotai önkormányzat standja

Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin

Paradicsom, padlizsán és tök, chilipaprikás krém és almalé, száraz tészta és szalonna – olyan volt kedden a nyíregyházi Kossuth tér, mint egy hatalmas, vásárlókkal teli piac. Délelőtt tízkor kezdődött el és délután négyig tartott a VIII. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár Nyíregyházán, ahol 39 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település mutatta be a Startmunka program kereteben készült termékeit. 

A tiszadadai önkormányzat tésztát is kínált a közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron
A tiszadadai önkormányzat tésztát is kínált a közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron
Fotó: Bozsó Katalin

A közfoglalkoztatási kiállítás a települések ünnepe

A Kossuth tér megtelt élettel és értékkel: a településeken megtermelt zöldségek és gyümölcsök mellett befőttek, lekvárok, savanyúságok, kézműves termékek díszítették az önkormányzatok standjait, amelyeknél folyamatosan váltották egymást az érdeklődők. A térre látogatók meg-megálltak egy-egy helyen, nézelődtek, vásároltak és kóstolgattak. Több település is csalogató gyümölcskosárral, szendvics-falatkákkal vagy apró süteményekkel, rétesekkel készült. A standoknál a hölgyek folyamatosan kenték a tepertő- és padlizsánkrémes, illetve zsíros kenyeret, persze a hagyma egyikről sem hiányozhatott – akkora sikerük volt, hogy nem győzték pótolni a finom falatokat. Több helyen is kínáltak szilvát, illetve szőlőt, a színpadon helyi zenekarok és tánccsoportok váltották egymást. A résztvevő települések megmutatták kincseiket, a látogatók pedig belekóstolhattak Szabolcs-Szatmár-Bereg ízeibe: izgalmas és színes kavalkád volt, ahol mindenki rácsodálkozhatott, mennyi minden történik egy-egy kisebb településen. 

Közfoglalkoztási kiállítás Nyíregyházán

Fotók: Bozsó Katalin

Zöldség és gyümölcs a standokon

A tiszadadaiak tésztával, a tiszaadonyiak kecseksajttal, a nagyhalásziak gyümölcslevekkel, a pusztadobosiak tökkel, a paszabiak szőttessel fogadták a standjukhoz érkezőket. A milotai önkormányzat minden eddig kiállításra meghívást kapott, így rutinos vendéglátóként, gyönyörűen feldíszített faházban mutatták be a településen megtermelt zöldséget, gyümölcsöt, és kész termékeket.

 A becsomagolt száraztészták mellett szőttesek és befőttek is jelezték az értékteremtő program hasznosságát – minderről Kálló Mónika, a település jegyzője szívesen mesélt az arra járóknak. 

A tunyogmatolcsiak portája is gazdag kínálattal várta az érdeklődőket. Mint megtudtuk, a közfoglalkoztatásban dolgozók állattenyésztéssel és szántóföldi munkákkal is foglalkoznak, a szövödében pedig kötények, terítők és táskák is készülnek. Sőt, népviseleti ruhák is szerepelnek a palettán: az utóbbiakat a település Örökség néptánccsoportjának tagjai viselik a fellépéseiken. A földeken megtermelt javakat a közétkeztetésben használják fel, ahogy a savanyúságot, a lecsót és a paradicsomlevet is, legfeljebb azt adják el a helyi piacon, ami esetleg megmarad. Nos, kedden aligha maradt meg bármi is: a látogatók lelkesen vásároltak a finomságokból, illetve a varrodában készült termékekből.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu