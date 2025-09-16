Kecskesajt, tepertő és zsíroskenyér-hegyek: így lakatták jól Nyíregyházát a szabolcsi falvak (fotókkal, videóval)

Paradicsom, padlizsán és tök, chilipaprikás krém és almalé, száraz tészta és szalonna – olyan volt kedden a nyíregyházi Kossuth tér, mint egy hatalmas, vásárlókkal teli piac. Délelőtt tízkor kezdődött el és délután négyig tartott a VIII. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár Nyíregyházán, ahol 39 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település mutatta be a Startmunka program kereteben készült termékeit.

A tiszadadai önkormányzat tésztát is kínált a közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron

Fotó: Bozsó Katalin

A közfoglalkoztatási kiállítás a települések ünnepe

A Kossuth tér megtelt élettel és értékkel: a településeken megtermelt zöldségek és gyümölcsök mellett befőttek, lekvárok, savanyúságok, kézműves termékek díszítették az önkormányzatok standjait, amelyeknél folyamatosan váltották egymást az érdeklődők. A térre látogatók meg-megálltak egy-egy helyen, nézelődtek, vásároltak és kóstolgattak. Több település is csalogató gyümölcskosárral, szendvics-falatkákkal vagy apró süteményekkel, rétesekkel készült. A standoknál a hölgyek folyamatosan kenték a tepertő- és padlizsánkrémes, illetve zsíros kenyeret, persze a hagyma egyikről sem hiányozhatott – akkora sikerük volt, hogy nem győzték pótolni a finom falatokat. Több helyen is kínáltak szilvát, illetve szőlőt, a színpadon helyi zenekarok és tánccsoportok váltották egymást. A résztvevő települések megmutatták kincseiket, a látogatók pedig belekóstolhattak Szabolcs-Szatmár-Bereg ízeibe: izgalmas és színes kavalkád volt, ahol mindenki rácsodálkozhatott, mennyi minden történik egy-egy kisebb településen.