Kecskesajt, tepertő és zsíroskenyér-hegyek: így lakatták jól Nyíregyházát a szabolcsi falvak (fotókkal, videóval)
A hétvégi Tirpák Fesztivál után kedden ismét megtelt a nyíregyházi Kossuth tér látogatókkal. A VIII. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron 39 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település mutatta be a termékeit.
A milotai önkormányzat standja
Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin
Paradicsom, padlizsán és tök, chilipaprikás krém és almalé, száraz tészta és szalonna – olyan volt kedden a nyíregyházi Kossuth tér, mint egy hatalmas, vásárlókkal teli piac. Délelőtt tízkor kezdődött el és délután négyig tartott a VIII. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár Nyíregyházán, ahol 39 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település mutatta be a Startmunka program kereteben készült termékeit.
A közfoglalkoztatási kiállítás a települések ünnepe
A Kossuth tér megtelt élettel és értékkel: a településeken megtermelt zöldségek és gyümölcsök mellett befőttek, lekvárok, savanyúságok, kézműves termékek díszítették az önkormányzatok standjait, amelyeknél folyamatosan váltották egymást az érdeklődők. A térre látogatók meg-megálltak egy-egy helyen, nézelődtek, vásároltak és kóstolgattak. Több település is csalogató gyümölcskosárral, szendvics-falatkákkal vagy apró süteményekkel, rétesekkel készült. A standoknál a hölgyek folyamatosan kenték a tepertő- és padlizsánkrémes, illetve zsíros kenyeret, persze a hagyma egyikről sem hiányozhatott – akkora sikerük volt, hogy nem győzték pótolni a finom falatokat. Több helyen is kínáltak szilvát, illetve szőlőt, a színpadon helyi zenekarok és tánccsoportok váltották egymást. A résztvevő települések megmutatták kincseiket, a látogatók pedig belekóstolhattak Szabolcs-Szatmár-Bereg ízeibe: izgalmas és színes kavalkád volt, ahol mindenki rácsodálkozhatott, mennyi minden történik egy-egy kisebb településen.
Közfoglalkoztási kiállítás NyíregyházánFotók: Bozsó Katalin
Zöldség és gyümölcs a standokon
A tiszadadaiak tésztával, a tiszaadonyiak kecseksajttal, a nagyhalásziak gyümölcslevekkel, a pusztadobosiak tökkel, a paszabiak szőttessel fogadták a standjukhoz érkezőket. A milotai önkormányzat minden eddig kiállításra meghívást kapott, így rutinos vendéglátóként, gyönyörűen feldíszített faházban mutatták be a településen megtermelt zöldséget, gyümölcsöt, és kész termékeket.
A becsomagolt száraztészták mellett szőttesek és befőttek is jelezték az értékteremtő program hasznosságát – minderről Kálló Mónika, a település jegyzője szívesen mesélt az arra járóknak.
A tunyogmatolcsiak portája is gazdag kínálattal várta az érdeklődőket. Mint megtudtuk, a közfoglalkoztatásban dolgozók állattenyésztéssel és szántóföldi munkákkal is foglalkoznak, a szövödében pedig kötények, terítők és táskák is készülnek. Sőt, népviseleti ruhák is szerepelnek a palettán: az utóbbiakat a település Örökség néptánccsoportjának tagjai viselik a fellépéseiken. A földeken megtermelt javakat a közétkeztetésben használják fel, ahogy a savanyúságot, a lecsót és a paradicsomlevet is, legfeljebb azt adják el a helyi piacon, ami esetleg megmarad. Nos, kedden aligha maradt meg bármi is: a látogatók lelkesen vásároltak a finomságokból, illetve a varrodában készült termékekből.
