Ekkora vásárt rég látott a Kossuth tér! Díj- és programdömping a belvárosban, fotókon és videókon a nyüzsgés!

– A Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár ebben az évben is arra hivatott elsősorban, hogy bemutassa: a program résztvevői milyen értékeket teremtenek, és mennyire büszkék arra a munkára, annak eredményére, amit végeznek. Ilyenkor azok a ma már nyíregyháziak is kilátogatnak a Kossuth térre, akik egykor Gyürén, Ilken, Szamosszegen, Milotán születtek és nevelkedtek, hogy találkozzanak az „földijeikkel” – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a keddi rendezvényt Román István vármegyei főispán.

Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár: dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kiemelte, hogy a hosszú távú közfoglalkoztatásban több mint kétszáz ember dolgozik a megyeszékhelyen, s az ő munkájuk nélkül nem lenne ilyen szép, rendezett és tiszta a település

Fotó: Bozsó Katalin

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kiemelte: ha végigjárjuk a kiállítók standjait, láthatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben milyen értékek születnek. Erre a nyíregyháziak is büszkék, ugyanis nem lehet elválasztani egymástól a megyét és a megyeszékhelyt.

– Az elmúlt években nagyon jól alakultak a foglalkoztatási számok, de azt is tudjuk, hogy a közmunkára szükség van, hiszen azok is értéket teremtenek, akik valami miatt átmenetileg kikerülnek a munkaerőpiacról és csatlakoznak a programhoz. Nagyon sokszor dicsérik a várost az ide látogatók, elmondják, hogy milyen szép, rendezett és tiszta.

A hosszú távú közfoglalkoztatásban több mint kétszáz ember dolgozik Nyíregyházán, az ő munkájuk nélkül kevésbé lenne ilyen szép, rendezett és tiszta a település.

Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár kézzel fogható eredményekkel

– A vármegyei önkormányzatnak is van egy olyan programja, amiben együttműködünk a kormányhivatallal és Nyíregyházával: ez a Foglalkoztatási Paktum projekt, ami a munkavállalókat és a munkaadókat közelebb hozza egymáshoz. Ebben számítunk a polgármesterek támogatására is, hiszen a közfoglalkoztatás egy nagyon fontos lépés az elsődleges munkaerőpiachoz vezető úton. Ez a program tehát akkor a legsikeresebb, ha felszámolja önmagát, mert az azt jelenti, hogy azok, akik átmenetileg kiestek onnan, visszatértek a munka világába – hangsúlyozta Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke.

Réthy Pál közfoglalkoztatási helyettes államtitkár kiemelte: a közfoglalkoztatási kiállítás standjainál láthatjuk az önkormányzatok kitartó munkával, gondos szakértelemmel elért eredményeit

Fotó: Bozsó Katalin

Réthy Pál közfoglalkoztatási helyettes államtitkár elöljáróban elmondta: a szabolcs-szatmár-beregi települések minden évben rendkívüli igényességgel mutatják be közfoglalkoztatási programjukat, vármegyéjük értékeiket, gazdag eredményeiket.