Ekkora vásárt rég látott a Kossuth tér! Díj- és programdömping a belvárosban, fotókon és videókon a nyüzsgés!
Nyolcadik alkalommal mutatkoztak be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatok a közmunka programban termelt, készített, előállított termékeikkel Nyíregyházán. A Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron ebben az évben 39 település, 42 helyi és 3 országos közfoglalkoztató települt ki a Kossuth térre.
– A Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár ebben az évben is arra hivatott elsősorban, hogy bemutassa: a program résztvevői milyen értékeket teremtenek, és mennyire büszkék arra a munkára, annak eredményére, amit végeznek. Ilyenkor azok a ma már nyíregyháziak is kilátogatnak a Kossuth térre, akik egykor Gyürén, Ilken, Szamosszegen, Milotán születtek és nevelkedtek, hogy találkozzanak az „földijeikkel” – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a keddi rendezvényt Román István vármegyei főispán.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kiemelte: ha végigjárjuk a kiállítók standjait, láthatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben milyen értékek születnek. Erre a nyíregyháziak is büszkék, ugyanis nem lehet elválasztani egymástól a megyét és a megyeszékhelyt.
– Az elmúlt években nagyon jól alakultak a foglalkoztatási számok, de azt is tudjuk, hogy a közmunkára szükség van, hiszen azok is értéket teremtenek, akik valami miatt átmenetileg kikerülnek a munkaerőpiacról és csatlakoznak a programhoz. Nagyon sokszor dicsérik a várost az ide látogatók, elmondják, hogy milyen szép, rendezett és tiszta.
A hosszú távú közfoglalkoztatásban több mint kétszáz ember dolgozik Nyíregyházán, az ő munkájuk nélkül kevésbé lenne ilyen szép, rendezett és tiszta a település.
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár kézzel fogható eredményekkel
– A vármegyei önkormányzatnak is van egy olyan programja, amiben együttműködünk a kormányhivatallal és Nyíregyházával: ez a Foglalkoztatási Paktum projekt, ami a munkavállalókat és a munkaadókat közelebb hozza egymáshoz. Ebben számítunk a polgármesterek támogatására is, hiszen a közfoglalkoztatás egy nagyon fontos lépés az elsődleges munkaerőpiachoz vezető úton. Ez a program tehát akkor a legsikeresebb, ha felszámolja önmagát, mert az azt jelenti, hogy azok, akik átmenetileg kiestek onnan, visszatértek a munka világába – hangsúlyozta Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke.
Réthy Pál közfoglalkoztatási helyettes államtitkár elöljáróban elmondta: a szabolcs-szatmár-beregi települések minden évben rendkívüli igényességgel mutatják be közfoglalkoztatási programjukat, vármegyéjük értékeiket, gazdag eredményeiket.
– A rendezvényen találkozhatnak, tapasztalatot cserélhetnek a közfoglalkoztatók, de a kiállítás arra is lehetőséget ad, hogy a nyíregyháziak közvetlenül megismerkedhessenek a közfoglalkozásban létrejött termékekkel, és lássák ennek a foglalkoztatási formának az eredményeit. Az idei Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron 39 település, 42 helyi és 3 országos közfoglalkoztató mutatkozik be. A munkanélküliség csökkentésére tett erőfeszítésekről itt a megyében már beszéltek az előttem szólók, de arról sem szabad elfeledkezni, hogy számos településen továbbra is kihívást jelent a munkahelyek földrajzi elérhetősége, száma. A közmunka az alapvető célja, hogy foglalkoztatási lehetőséget biztosítson azoknak, akik hosszú ideje nem találnak állást, segítse a munkaerő-piaci reintegrációt, miközben hozzájárul a helyi közösségek fejlődéséhez és a helyi gazdaság fejlesztéséhez – magyarázta a helyettes államtitkár. Réthy Pál rámutatott: amikor egy munkahely-teremtési eszközről beszélünk, mindig érdemes megnézni a számokat is. Az utolsó publikált adat szerint
- 222 ezer regisztrált álláskereső van a nyilvántartásban,
- míg a közfoglalkoztatottak száma csaknem 66 ezer.
Én azt gondolom, hogy ez összességében sok ez a 288 ezer ember, akinek segítenünk kell abban, hogy visszatérhessen a munka világába. Ameddig ez nem sikerül nekik, a közfoglalkoztatásban biztosítunk lehetőséget arra, hogy aktív szereplői lehessenek a helyi gazdaságnak és a társadalomnak.
Átadták az idei termékdíjakat
– Ha végigtekintünk a kiállítókon, láthatjuk a közfoglalkoztatottak kitartó munkával, gondos szakértelemmel elért eredményeit. A Belügyminisztérium szakmai irányítóként azt a célt tűzte ki, hogy olyan közfoglalkoztatási programok elindításában segít, amelyek
- hasznosak, értéket teremtenek,
- folyamatos munkavégzést tesznek lehetővé, az ország minden területén megvalósíthatók
- és többféle célcsoportot is elérnek.
– Továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy munkát adjunk minél több hátrányos helyzetű álláskeresőnek, ezeknek a programoknak a megvalósításához azonban összefogásra van szükség. Végezetül szeretnénk, ha tudnák:
a munkájuk nem láthatatlan. Az elültetett fák, tiszta utcák, elkészült kézimunkák, rendbe hozott közterek, mind-mind nyomot hagynak maguk után, és hosszú távon gazdagítják településeiket és közösségeiket. A jelenlévők napi feladataik lelkiismeretes elvégzésekor bizonyítják, hogy a közfoglalkoztatásban igenis vannak lehetőségek. Úgy vélem, hogy valódi sikerek, példaértékű programok, eredmények nélkül ma nem lehetnénk itt.
Az idei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron is átadták a Termékdíj pályázat nyertesei járó plaketteket és okleveleket:
- a bronz termékdíj nyertese Dombrád a helyben termelt alapanyagokból, mesterséges adalékok, ízfokozók és tartósítószerek nélkül készített Dombrádi Haragos darált paprikával;
- az ezüst termékdíjat Gyüre vehette át a közmunka programban készített trófeatartókért;
- az arany termékdíjat 2025-ben Ramocsaháza kapta a közfoglalkoztatásban előállított 100 százalékos, cukor- és tartósítószermentes gyümölcsleveiért.
