szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

16°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés Nyíregyházán, a vármegyében

3 órája

Hoppá, ez tényleg meredek? Kitálalt a volt baleseti helyszínelő a szabolcsi közlekedésről

Címkék#közlekedési morál#baleset#Nyíregyháza

„Rendet kell tenni a fejekben!” Sokszor hangzott már el ez a mondat, de a közlekedési morál valahogy nem akar javulni.

Miklós István
Hoppá, ez tényleg meredek? Kitálalt a volt baleseti helyszínelő a szabolcsi közlekedésről

Nem adott elsőbbséget, baleset lett a vége. Újabb kép a közlekedési morálról

Fotó: Nagy Csaba

A közlekedési morál gyakori téma a vármegyénkben, és sajnos nem éppen a pozitív értelemben. Türelmetlen autósok, hajmeresztő manőverek, a gyalogosokat veszélyeztető, száguldozó rollerek – még sokáig folytathatnánk a sort. Az elmúlt években számos, a témában vágó cikk készült a szerkesztőségünkben is. Bár a tartalom eltérő volt, a tanulság sajnos mindig ugyanaz: „Rendet kell tenni a fejekben!” Ez vajon sikerült? A portálunknak nyilatkozó tapasztalt gépjármű-szakoktató szerint aligha, sőt! Egyre lejjebb csúszunk a képzeletbeli lejtőn, még akkor is, ha eltekintünk attól a szomorú ténytől, hogy tanulóautóval olyan ma közlekedni a vármegyében, mintha célkeresztet festettünk volna a homlokunkra. A miérteket nehéz meghatározni, de tavaly készült egy átfogó kutatás a Közlekedéstudományi Egyesület megbízásából, ami a magyar közlekedési kultúrát, a közlekedési szokásokat vizsgálta.

A közlekedési morál ékes példája ez az ittas sofőr
Ez lenne a közlekedési morál? Kerítésszaggató ittas sofőr Nyíregyházán
Illusztráció: Bordás Béla

Közlekedési morál a tudomány szemszögéből

A Közlekedéstudományi Szemlében megjelent tanulmány egy, az Egyesült Államokban évente kiadott felmérés módszereit használta. 

Az eredmények alapján a magyar lakosság tisztában van azzal, milyen magatartási formák sodorják veszélyebe a közlekedőket, hogyan kell(ene) viselkedni az utakon.

 Erről árulkodik az is, hogy pontosan azokat a magatartási formákat tartották a válaszadók a legveszélyesebbnek, amik miatt a legtöbb közlekedési baleset történik hazánkban: bódult állapotú vezetés, mobilozás, de felkerült a listára az agresszív vezetés is. Azt is vizsgálták, hogy a felmérés résztvevői milyen szabályszegésekkel, veszélyes közlekedési magatartással találkoznak a leggyakrabban a hazai utakon. Nem meglepő módon a többség a gyorshajtókat jelölte meg, őket követték a vezetés közben mobilozók, míg a harmadik a helyre a már korábban is említett agresszív vezetők futottak be.

Ezek alapján a lakosság tisztában van azzal, mit és hogyan kellene, de hogy megy ez a gyakorlatban? Tar Béla, a korábban baleseti helyszínelőként dolgozó gépjármű-szakoktató szerint sokszor felháborító, ami Nyíregyháza és a megye útjain történik.

 

Türelmetlen autósok, harsogó dudák

– Türelmetlen az emberek, nem figyelnek a másikra. Épp szerda délután vágott be elénk a belső sávból egy autó a Vay Ádám körúton, természetesen mindenféle jelzés nélkül. Alig fért be, hiszen előttünk is haladtak kocsik, ám ő adott egy kövér gázt, és hajrá. 

Hiába beszélünk arról, hogy valahogy javítani kellene a morálon, mi egy romló tendenciát tapasztalunk 

– hívta fel a figyelmet Tar Béla. A gépjármű-szakoktató szerint a KRESZ-szabályait egyre többen hagyják figyelmen kívül.

– Ha a tanulóval a 30-as övezetben a megengedett sebességgel megyünk, azonnal ledudálnak. Ugyanez történik, ha megállunk a Stop-táblánál, sőt olyan is volt, hogy kikerültek minket, amikor elengedtünk egy megkülönböztető jelzést használó járművet. Biztosan sietősebb volt a dolga az illetőnek, mint azoknak, akik a bajba jutottakhoz igyekeztek. A sort hosszan folytathatnánk, ráadásul a rolleresekről még szó sem esett, de itt egy újabb példa: rendszeresen előfordul, hogy a gyalogos átkelőhely előtt megállunk, hogy elengedjük a gyalogost, és még 4-5 autó elhalad mellettünk. Ez borzasztóan veszélyes, mivel a gyalogos magabiztosan elindul – elvégre mi elsőbbséget adtunk neki –, aztán a takarásból érkezik a nagy sebességű jármű – mesélt a „meredek” szituációkról Tar Béla, aki szerint nehéz megmondani, mi a megoldás, de a sokéves tapasztalat azt mutatja, sokan csak a szigorú szankciókból értenek. Tavaly nyáron radikálisan megemelkedtek a közlekedési bírságok, de sokakat még ez sem rettent el a szabályszegéstől.

A témáról olvasóinkat is megkérdeztük. 

A hozzászólások alapján ők is úgy látják, az erősebb rendőri jelenlét, valamint a szigorú szankciók jelenthetik a kiutat.

 A kérdés, hol van az a határ, az a bírságösszeg, ami eléri a közlekedők többségének ingerküszöbét...

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu