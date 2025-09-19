Hoppá, ez tényleg meredek? Kitálalt a volt baleseti helyszínelő a szabolcsi közlekedésről

A közlekedési morál gyakori téma a vármegyénkben, és sajnos nem éppen a pozitív értelemben. Türelmetlen autósok, hajmeresztő manőverek, a gyalogosokat veszélyeztető, száguldozó rollerek – még sokáig folytathatnánk a sort. Az elmúlt években számos, a témában vágó cikk készült a szerkesztőségünkben is. Bár a tartalom eltérő volt, a tanulság sajnos mindig ugyanaz: „Rendet kell tenni a fejekben!” Ez vajon sikerült? A portálunknak nyilatkozó tapasztalt gépjármű-szakoktató szerint aligha, sőt! Egyre lejjebb csúszunk a képzeletbeli lejtőn, még akkor is, ha eltekintünk attól a szomorú ténytől, hogy tanulóautóval olyan ma közlekedni a vármegyében, mintha célkeresztet festettünk volna a homlokunkra. A miérteket nehéz meghatározni, de tavaly készült egy átfogó kutatás a Közlekedéstudományi Egyesület megbízásából, ami a magyar közlekedési kultúrát, a közlekedési szokásokat vizsgálta.

Ez lenne a közlekedési morál? Kerítésszaggató ittas sofőr Nyíregyházán

Illusztráció: Bordás Béla

Közlekedési morál a tudomány szemszögéből

A Közlekedéstudományi Szemlében megjelent tanulmány egy, az Egyesült Államokban évente kiadott felmérés módszereit használta.

Az eredmények alapján a magyar lakosság tisztában van azzal, milyen magatartási formák sodorják veszélyebe a közlekedőket, hogyan kell(ene) viselkedni az utakon.

Erről árulkodik az is, hogy pontosan azokat a magatartási formákat tartották a válaszadók a legveszélyesebbnek, amik miatt a legtöbb közlekedési baleset történik hazánkban: bódult állapotú vezetés, mobilozás, de felkerült a listára az agresszív vezetés is. Azt is vizsgálták, hogy a felmérés résztvevői milyen szabályszegésekkel, veszélyes közlekedési magatartással találkoznak a leggyakrabban a hazai utakon. Nem meglepő módon a többség a gyorshajtókat jelölte meg, őket követték a vezetés közben mobilozók, míg a harmadik a helyre a már korábban is említett agresszív vezetők futottak be.

Ezek alapján a lakosság tisztában van azzal, mit és hogyan kellene, de hogy megy ez a gyakorlatban? Tar Béla, a korábban baleseti helyszínelőként dolgozó gépjármű-szakoktató szerint sokszor felháborító, ami Nyíregyháza és a megye útjain történik.