1 órája
Hoppá, ez tényleg meredek? Kitálalt a volt baleseti helyszínelő a szabolcsi közlekedésről
„Rendet kell tenni a fejekben!” Sokszor hangzott már el ez a mondat, de a közlekedési morál valahogy nem akar javulni.
Nem adott elsőbbséget, baleset lett a vége. Újabb kép a közlekedési morálról
Fotó: Nagy Csaba
A közlekedési morál gyakori téma a vármegyénkben, és sajnos nem éppen a pozitív értelemben. Türelmetlen autósok, hajmeresztő manőverek, a gyalogosokat veszélyeztető, száguldozó rollerek – még sokáig folytathatnánk a sort. Az elmúlt években számos, a témában vágó cikk készült a szerkesztőségünkben is. Bár a tartalom eltérő volt, a tanulság sajnos mindig ugyanaz: „Rendet kell tenni a fejekben!” Ez vajon sikerült? A portálunknak nyilatkozó tapasztalt gépjármű-szakoktató szerint aligha, sőt! Egyre lejjebb csúszunk a képzeletbeli lejtőn, még akkor is, ha eltekintünk attól a szomorú ténytől, hogy tanulóautóval olyan ma közlekedni a vármegyében, mintha célkeresztet festettünk volna a homlokunkra. A miérteket nehéz meghatározni, de tavaly készült egy átfogó kutatás a Közlekedéstudományi Egyesület megbízásából, ami a magyar közlekedési kultúrát, a közlekedési szokásokat vizsgálta.
Közlekedési morál a tudomány szemszögéből
A Közlekedéstudományi Szemlében megjelent tanulmány egy, az Egyesült Államokban évente kiadott felmérés módszereit használta.
Az eredmények alapján a magyar lakosság tisztában van azzal, milyen magatartási formák sodorják veszélyebe a közlekedőket, hogyan kell(ene) viselkedni az utakon.
Erről árulkodik az is, hogy pontosan azokat a magatartási formákat tartották a válaszadók a legveszélyesebbnek, amik miatt a legtöbb közlekedési baleset történik hazánkban: bódult állapotú vezetés, mobilozás, de felkerült a listára az agresszív vezetés is. Azt is vizsgálták, hogy a felmérés résztvevői milyen szabályszegésekkel, veszélyes közlekedési magatartással találkoznak a leggyakrabban a hazai utakon. Nem meglepő módon a többség a gyorshajtókat jelölte meg, őket követték a vezetés közben mobilozók, míg a harmadik a helyre a már korábban is említett agresszív vezetők futottak be.
Ezek alapján a lakosság tisztában van azzal, mit és hogyan kellene, de hogy megy ez a gyakorlatban? Tar Béla, a korábban baleseti helyszínelőként dolgozó gépjármű-szakoktató szerint sokszor felháborító, ami Nyíregyháza és a megye útjain történik.
Türelmetlen autósok, harsogó dudák
– Türelmetlen az emberek, nem figyelnek a másikra. Épp szerda délután vágott be elénk a belső sávból egy autó a Vay Ádám körúton, természetesen mindenféle jelzés nélkül. Alig fért be, hiszen előttünk is haladtak kocsik, ám ő adott egy kövér gázt, és hajrá.
Hiába beszélünk arról, hogy valahogy javítani kellene a morálon, mi egy romló tendenciát tapasztalunk
– hívta fel a figyelmet Tar Béla. A gépjármű-szakoktató szerint a KRESZ-szabályait egyre többen hagyják figyelmen kívül.
– Ha a tanulóval a 30-as övezetben a megengedett sebességgel megyünk, azonnal ledudálnak. Ugyanez történik, ha megállunk a Stop-táblánál, sőt olyan is volt, hogy kikerültek minket, amikor elengedtünk egy megkülönböztető jelzést használó járművet. Biztosan sietősebb volt a dolga az illetőnek, mint azoknak, akik a bajba jutottakhoz igyekeztek. A sort hosszan folytathatnánk, ráadásul a rolleresekről még szó sem esett, de itt egy újabb példa: rendszeresen előfordul, hogy a gyalogos átkelőhely előtt megállunk, hogy elengedjük a gyalogost, és még 4-5 autó elhalad mellettünk. Ez borzasztóan veszélyes, mivel a gyalogos magabiztosan elindul – elvégre mi elsőbbséget adtunk neki –, aztán a takarásból érkezik a nagy sebességű jármű – mesélt a „meredek” szituációkról Tar Béla, aki szerint nehéz megmondani, mi a megoldás, de a sokéves tapasztalat azt mutatja, sokan csak a szigorú szankciókból értenek. Tavaly nyáron radikálisan megemelkedtek a közlekedési bírságok, de sokakat még ez sem rettent el a szabályszegéstől.
A témáról olvasóinkat is megkérdeztük.
A hozzászólások alapján ők is úgy látják, az erősebb rendőri jelenlét, valamint a szigorú szankciók jelenthetik a kiutat.
A kérdés, hol van az a határ, az a bírságösszeg, ami eléri a közlekedők többségének ingerküszöbét...
Nagyerejű ütközés Nyíregyházán: elmulasztotta az elsőbbséget (fotókkal)